藍委批部會首長可「架空」考委決策 王秀紅：權宜之計

立法院全院委員會今審查考試委員被提名人王秀紅，國民黨立委翁曉玲質詢時批考試院會規則修正，允許三級部會首長出席發言並投票，是架空考試委員，「就算被提名人全部沒通過也沒關係」，民進黨政府在玩策略削弱監督機制、球員兼裁判。王秀紅說，這是不得已的權宜之計，還是以合議制推動。

針對翁曉玲問考試院主體為何？王秀紅說，以她先前經驗，就是考試院長、副院長跟考委跟三部會首長。翁追問三部會首長可以取代考試委員？王秀紅說明，這是不得已的狀況、是權宜之計，為了處理一些緊急必要事項，雖然有些不周全之處，但就是為了考生權益，為讓國家考試更順暢，而修改議事規則、考試院院會組成。

翁曉玲說，沒有考委的考試院是違法、違憲，考試院本身該以考試委員為主，不該是三部會首長參與考試院院會就可以做成決議，民進黨政府在玩策略，允許銓敘部、保訓會、考選部三級部會首長取代考試委員參與決策，這個修正嚴重違憲、架空考試委員。翁更舉例監察院，說監察院的會議規則明確規定監察委員是主體構成，審計部長僅能列席，「考試院應將三部會首長改回『列席』，否則就是球員兼裁判。」

王秀紅說，過去運作都滿順暢，優點是可以在會議中有發言權，也有投票權，但從未有過投票表決，都是取得共識，用合議制，透過院會或審查會前溝通協調。對於是否要修法限制部會首長權限，王秀紅僅說，未來會再討論。