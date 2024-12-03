爭取財劃法公平...蔣萬安曝設籍現實脫節 挺新竹縣市合併

財劃法修法爭議，也有藍委提地方制度法解除第三副市長人口規定修法。北市長蔣萬安今市政會議提到北市日夜間人口數都已超過設籍人口75萬及10萬人，立法思維已與現實脫節，無法符合實際需求，蔣舉北市、新竹縣市為例，會造成不公平分配。

蔣萬安今天主持市政會議，蔣萬安說，局處首長必須跳脫過去傳統設籍人口數思維，且要有清楚論述並提出說帖，不斷讓外界清楚瞭解，否則市府提供這麼多優質、大量公共服務，卻只因設籍人口數，造成北市不管在分配、財源，甚至法律規範上，不符合現狀、不公平的情形。

蔣也舉新竹縣市為例，北市的日夜實際活動人口與實際設籍狀況的落差，相信絕對不是只有台北市才面臨這樣問題，如果用電信信令調查的結果，除五都以外，新竹縣市是一個很明確的例子。

蔣說，新竹縣市日間活動人口數，一定也會遠遠大於設籍人口數，以高科技產業特性所創造出來的就業人口，一定是周邊縣市日間通勤上班，人口數遠大於它的設籍人口數。

蔣萬安今天也提到，所以他一直認為新竹縣市應該要合併，成為台灣第七個直轄市，它會是全台灣的科技重鎮。蔣說，過去這20年，新竹科學園區所帶給整個新竹縣市整體產業的發展，帶來的就業機會，大家有目共睹，特別半導體產業已經不只是護國神山，更是全世界供應鏈，非常重要不可或缺的一環。

另根據財政部的統計，綜合所得稅每1年平均綜合所得新竹市、新竹縣都是全國第一跟第二名，台北市是第三名，蔣萬安說，所以新竹縣市每年加總上繳的這些稅是全國第一，台北市當然我們也是排名非常前面，所以未來如果新竹縣市合併，它所帶來科技的發展，做出的整合成果，及它可以大力爭取統籌分配稅款。

蔣萬安提到，地方制度法及包括北市在內各個縣市財源分配上面，怎麼樣做到更公平、更符合地方實際需求的財劃法，是必須到要來檢討並且重新修訂的時候。

蔣也指示副市長張溫德統籌各局處，針對在很多政策規畫，及公共服務上，必須與時俱進，一定要依據最精準內政部電信信令，所呈現的人口數字。