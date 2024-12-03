被視為賴系人馬 蕭博仁卻婉拒接任執行長 資策會：另覓人選

資策會今（3）日指出，副執行長蕭博仁因家庭因素婉拒接任執行長一職，將改從產學界尋覓執行長適當人選，故於新任執行長上任前，將由董事長黃仲銘兼任執行長一職。

今年以來，資策會人事異動紛擾不斷，資策會前董事長李世光去年7月才剛通過續任，原定任期到2026年，卻在今年6月改由曾擔任「信賴之友會」台南分會會長、智崴資訊科技董事長的黃仲銘擔任，突然的撤換令，引起業界討論。

而在今年10月，資策會召開董事會，不僅討論資策會董事長年終獎金發放規則，也要討論資策會執行長異動。

資策會執行長卓政宏任期原本是到明年4月為止，卻在10月份的董事會中，將卓政宏的任期改為僅至今年12月8日止。當時，新任執行長人選，黃仲銘提名的就是蕭博仁。

外界普遍認為蕭博仁屬於賴系人馬，賴清德擔任台南市長時期，蕭博仁是市府祕書處長、法制局長，2017年進入資策會，先擔任科法所長，同年底即升任副執行長。