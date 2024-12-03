健保入不敷出！健保署長喊「加稅」 引發破千人上凱道

台灣健保收支入不敷出，健保署長石崇良日前祭出改革策略，包括調整證交稅、房屋交易稅，甚至調高營業稅來補充健保財源，孰料民眾不埋單，今天有民間團體動員破千人上凱道抗議，轄區中正一警方動員40人維安，確認陳情書送至總統府後隨即解散，全程順利和平。

台北市生技產業工會、中華長期照顧協會、中華民國滑板協會、阿卜芮原民藝術工作團隊、中華民國身障棒球聯盟還有逆流音樂等團體，都到場支持，甚至要籌畫成立「不加稅聯盟」，要求政府不可以任意加稅來壓榨人民。

據了解，石崇良的改革措施不受民眾埋單，線上即時民調顯示，高達九成八的受訪者反對政府調高稅收補充健保，因此民間團體以「我要選擇不要稅」的訴求，希望政府善用既有稅收補充健保，而不是把民眾當成砧板上的魚肉任由宰割。

此場遊行，民眾以「睡帽、枕頭」為服飾進場，一路從自由廣場走到凱道，有民團指出，人民本可以安居樂業睡個好覺，現在政府為了不讓健保破產就隨意加稅因應，物價馬上要飛漲，人民收入沒有增加，還要被政府掏空荷包，哪一個人不會因此嚴重失眠？更直指，菸害防制法已修正通過，若不卡關，依法上市加熱菸，稅收可以拿來挹注健保財源。