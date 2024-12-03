呂秋慧：考試委員並非英英美代子 現階段沒有修憲必要

考試委員被提名人呂秋慧今天說，我國採行五權分立憲政體制，考試院與行政院的分工非常明確，現階段沒有組織改造的必要，不過修憲屬於立法院的職權，如果全民有這樣的共識，考試院的立場當然會尊重，考試委員也並非英英美代子，未來應該擴大宣導執掌功能。

立法院全院委員會上午審查呂秋慧人事案，民眾黨立委林憶君詢問，我國採行五權分立，外界時常批評考試院、行政院業務相互重疊，朝野立委質疑考試委員人選根本就是酬庸、權謀分贓，多名專家學者建議修憲廢除考試院，是否認同人事任用權、考選權由統一機關執掌。

呂秋慧表示，根據憲法增修條文規定，考試院掌管所屬三部會，多年來在所有同仁的共同努力之下，大家都兢兢業業地把工作做到最好，現在跟行政院的分工也非常明確，就是各自做好份內應該做的事情，「我覺得現階段沒有必然改的必要」，不過修憲屬於立法院的職權，如果全民有這樣的共識，考試院當然會選擇尊重。

林憶君也關切考試委員功能職掌，呂秋慧說明，考試院屬於合議制，三部會提出的法規，都要呈報考試院會，考試委員必須召開審查會，比較複雜的法案更是高達十幾次，經過多次討論、反覆研究才能送出法案，因此並不像外界所想「英英美代子」，針對考試委員的執掌功能，外界時常有誤解跟不了解，未來應該要進行擴大宣導。

此外，由於呂秋慧具有國民黨籍，林憶君也詢問是否獲得政黨推薦，包括提名前未獲國民黨認同、遭到點名出面說明理由，國民黨主席朱立倫也向媒體表示，「擅自接受非國民黨籍執政者延攬為政務官，違反黨的紀律，應接接受黨的懲處。」

呂秋慧說，自己長年擔任常任文官，雖然具有國民黨籍，但是沒有參與黨務，也因為在銓敘部服務的時間很長，幾乎就等於是她的第二個家，「長官鼓勵留在考試院，能夠繼續貢獻專業」，況且考試委員是超出黨派、獨立行使職權的職務，多年以來累積的專業，希望繼續貢獻給國家。

呂秋慧坦言，自己確實沒有事先向國民黨報備，不過在接受提名後的第一個上班日，馬上就有到中央黨部面見秘書長黃健庭，針對為何接受賴清德總統提名為考試委員，後來她也有如實做出書面答覆。