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【即時短評】草屯鎮長補選…藍營打壞綠算盤 民進黨這一仗恐陷苦戰

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯鎮長明年1月18日補選投票，國民黨成功整合，長年以無黨籍參選的縣議員簡賜勝（右二）歸隊參選。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長明年1月18日補選投票，國民黨成功整合，長年以無黨籍參選的縣議員簡賜勝（右二）歸隊參選。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮長明年1月18日補選投票，原傳出縣議員簡賜勝可能以無黨籍參選，三腳督局面，恐對藍營不利。不料國民黨迅速整合，讓簡賜勝歸隊參選，也打亂綠營布局，民進黨雖徵召縣議員蔡銘軒參戰，但地方分析，綠營這一仗恐陷苦戰。

草屯曾是「全台第一大鎮」，目前全鎮約9.7萬人，歷屆鎮長選舉幾乎都是藍、綠輪替，議員席次也是藍、綠、無黨籍各有拉鋸；政治生態上，選人不選黨。而本屆鎮長簡景賢為國民黨籍，2026年將屆滿2任，無法再連任，不少人有意參選。

其中，簡賜勝在地方耕耘服務多年，基層實力穩固，以無黨籍連任3屆議員後，積極備戰2026投入鎮長選舉；簡景賢猝逝，草屯鎮長之爭提前開打，他也早已做好準備，地方看好他，有機會改寫地方政治版圖，卻也因此讓國民黨繃緊神經。

地方人士分析，簡賜勝與藍綠關係和諧，但若以無黨籍參選，形成三腳督，恐對藍營不利，因其票倉與藍營重疊性較高，綠營坐山觀虎鬥，甚至可能複製2011年由民進黨洪國浩勝出的草屯鎮長補選；若簡勝出，藍掉了草屯，對綠也非壞事。

由於，縣長許淑華2026要爭取連任，草屯鎮長這局輸不得，雖知黨內李洲忠、唐曉棻等人有意挑戰，但憂鷸蚌相爭，積極協調勸退，更找草屯農會理事長、唐的丈夫林昆熠當說客，向簡賜勝展現藍營誠意及黨內共識，成功徵召他歸隊參選。

國民黨迅速整合，也打亂民進黨布局。綠營傾向徵召前鎮長洪國浩出馬，同步徵詢本屆縣議員蔡銘軒等人選，原訂上周公布；不料形勢比人強，洪意願不高，徵召過程卡關，直到今天才宣布人選，並如外界預期，推派蔡銘軒，對決簡賜勝。

蔡銘軒曾任鎮代、議員共3屆民代，去年挑戰立委馬文君失利，各界認為是為備戰2026草屯鎮長。地方分析，蔡因補選倉促應戰，反觀簡備戰已久，徵召當天全鎮27里有25里長出席，展現驚人基層實力，補選這一仗，綠營恐陷入苦戰。

南投草屯鎮長明年1月18日補選投票，民進黨原傾向徵召前鎮長洪國浩（右一），洪婉拒，但願全力輔選縣議員蔡銘軒（右三）。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮長明年1月18日補選投票，民進黨原傾向徵召前鎮長洪國浩（右一），洪婉拒，但願全力輔選縣議員蔡銘軒（右三）。記者賴香珊／攝影

國民黨 簡賜勝 議員

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