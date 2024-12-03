人工生殖修法代理孕母脫鉤 陳昭姿：政治凌駕專業

立法院聯席會議5日將審查人工生殖法部分條文修正草案，在綠委開記者會盼與代理孕母脫鉤後，國健署宣布代理孕母脫鉤處理。民眾黨立委陳昭姿今天表示，政治力介入凌駕專業。國民黨立委陳菁徽說，不知為何人工生殖法從民生法案變成政治法案。

衛福部著手修人工生殖法，增訂代理孕母制度引發議論，立法院聯席會議5日將審查朝野立委所提人工生殖法部分條文修正草案，民進黨立委黃秀芳、林月琴、林淑芬、王正旭、陳培瑜、郭昱晴、黃捷、張雅琳等人2日召開記者會，盼與代孕脫鉤，國健署2日下午宣布代理孕母脫鉤處理。

長期關注人工生殖法的國民黨立委陳菁徽今天在立法院受訪表示，很遺憾國健署昨天臨時宣布代理孕母脫鉤處理，她一直認為人工生殖是不分黨派的議題，人工生殖法屬於民生法案，不清楚為何如今變成政治法案。希望關於人民生育權，大家是否享有平等生育的機會，可以回歸民生法案的討論。

陳菁徽指出，在立法院提出人工生殖法及代理孕母的第一人，就是總統賴清德。賴總統在22年前時任立委時提出關於代理孕母的修法版本，連署的有現任副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁，而民進黨立委吳秉叡、邱議瑩也在上一屆提出版本，顯見民進黨的立場一直都是站在人道關懷的角度。

民眾黨立委陳昭姿受訪表示，執政黨立委召開記者會後，國健署就立刻轉彎，她認為這是政治力公然凌駕專業，向公部門施壓，不顧公部門長期對法案的專業堅持跟所做的努力。民進黨從2002年開始，時任立委的賴總統率先提案支持代孕，到2020年吳秉叡也提案通過一讀，前後有2、30名立委連署支持。更加證明，現在民進黨是把重要的民生議題政治化。

陳昭姿指出，她不會放棄，為了人工生殖法，她已經努力了30年，從政動機就是要完成這個法案。全世界這麼多國家都可以做，為什麼台灣不行，早期是意識形態阻撓，現在是政治力介入。國健署在2010、2013、2015年都有做過民調，在超過3000名受訪者中，有8成的人可以接受代理孕母，怎麼可能在10年後，台灣人民的思考卻往後退，她認為政治力的介入太粗糙。

對於有人質疑代理孕母是把女性子宮商品化，可能有女性會被迫成為代理孕母。陳昭姿表示，代孕媽媽有絕對的自主權，何來工具化之說，「哪個女人會被壓迫幫別人懷孕」。近期加拿大的研究報告指出，287名代孕媽媽對於能夠幫別人建立家庭有很高的成就感。

陳昭姿表示，不能用極端的幻想來臆測，而是要拿出科學證據來說話。對於不孕夫妻或有生育需求的人來說，能選擇的只有終生無後、收養或人工生殖技術，但根據國外的研究報告指出，收養的終止率高達近6成，而代孕產生的糾紛率則不到1%。