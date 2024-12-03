立院周四審人工生殖法 婦女及人權團體呼籲停止代孕立法
立法院將在本周四審查人工生殖法修正草案，其中包含代理孕母合法化的版本，台灣女人連線與多個婦女及人權團體上午在台大校友會館舉行記者會，表示代理孕母制度並無社會共識，且一旦合法化將惡化女性處境，傷害兒童權益。
婦女及人權團體呼籲停止審查與代孕制度相關的法案內容，並強調代孕並非僅是「出借子宮」，代孕涉及的不僅是子宮的使用，更包含代理孕母身體、生理及心理的全面付出。「利他代孕」的本質是歧視與剝削，為了避免商業型代孕將女性工具化及商業化的批判。推動代孕制度加劇階級對立，代孕對女性的身心負擔極大，更影響其家庭生活，且長期的付出往往是經濟弱勢的女性不得已的選擇，並不存在保障代理孕母與代孕子女的立法、契約及配套，代孕立法和契約牽涉因委託出生的新生命、代理孕母和委託夫妻三方複雜的關係，然契約的目的，旨在確保交付健康的代孕子女，所以很難兼顧兒童及代理孕母的權益。
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