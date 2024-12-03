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代孕政策大轉彎 沈伯洋點名國健署長下台 吳昭軍：尊重
代孕孕母爭議大，引發藍綠隔空交火，國健署昨日上午表示「沒有預設立場」，預告的修法版本還在循法制程序進行性別影響評估，大方向不變。不到5個小時，政策卻突然大轉彎，宣布將爭議較大的代理孕母部分脫鉤處理。民進黨立委沈伯洋表示，代孕政策暴衝，點名國健署署長吳昭軍下台。
沈伯洋在臉書PO文指出，國健署亂說話，無視行政立法協調，原本「人工生殖法修正」草案將代理孕母制度納入相關規範，但才不到半天時間，說法兩極化，明確表示代理孕母與人工生殖法將脫鉤處理。他強調，不適任的事務官根本就不應該在那個位子。
國健署署長吳昭軍表示，「人工生殖法」修正草案一切依行政程序準備，幕僚也針對各界需求彙整資料、召開專家會議，該負什麼責任、執行修法進度都照流程規矩走。對於沈伯洋提出「不適任就應該下台」，吳昭軍回應，一切尊重，目前就是把事情做好。
吳昭軍說，代孕過程涉及多方利害權益，包括代孕所生的代孕子女、委託者、受託者，以及社會支持等，目前大眾難有共識，決定先將爭議較大的代理孕母脫鉤處理。對於外界各種聲音，吳昭軍表示均給予尊重，虛心接受，一切就按照程序走。
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