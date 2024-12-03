快訊

普丁真的惡意？梅克爾回憶中的普丁放狗嚇人事件

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

台美軍購想要神盾艦可能嗎？盤點提康德洛加級優缺點

聽新聞
0:00 / 0:00

警進校園帶走學童「太離譜」 未經校方同意不得任意進入

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
台中市某國小教師報警提告學童傷害，員警入校帶走學童挨批，市長盧秀燕要求嚴懲。記者陳秋雲／攝影
台中市某國小教師報警提告學童傷害，員警入校帶走學童挨批，市長盧秀燕要求嚴懲。記者陳秋雲／攝影

台中市某國小教師報警提告學童傷害，員警入校帶走學童挨批。依警政署訂定警察人員進入校園執法相關機制，警察未經校方同意，不得任意進入校園；官警多認為，該案並非情況急迫，應聯繫師生至派出所，直接進入校園帶人「太離譜」。

依警察人員進入校園執法相關機制，發動時機有主動偵辦校園內刑事案件；被動依校方請求，定時或不定時進入校園，協助巡查有無不法，以防制綁架或恐嚇等校園暴力事件

依該機制，針對執法方式，基於尊重校園自主及自治精神，警察未經校方同意，不得任意進入校園，因偵辦校園內刑事案件而須主動進入校園前，應先行知會校方聯繫窗口，主任秘書或學務主任以上層級，取得校方同意，並於校方代表人員陪同下進行。

依該機制，警察進入校園搜索、扣押或拘捕等偵查作為，應注意程序正當性，依比例原則，以影響最少及損害最小適當方式審慎為之；警察進入校園辦理與學生或校園安全相關案件，應恪遵偵查不公開原則，審慎新聞處理，遇案情敏感，應迅速並低調處理，如著便服、使用偵防車等，避免引發負面效應。

校園暴力事件 機制 警察

延伸閱讀

幫女兒找遺失吊飾 家長帶警察闖校園…高市教育局回應了

台中警入校反映校安困境 國教盟籲：增設專責校安人力

台中師報警學童遭帶回 派出所詢完又不告…仍需函送少年法庭理由曝

台中國小師報警被學生球棒打 制服警入校帶走學童偵訊惹議

相關新聞

司長辱駡咆哮下屬有如「小南門之吼」？數發部：已啟動調查

國民黨今（3）日舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件；對此，數發部今回應，有關媒體報導疑似職場霸凌案，已依「數位發...

代孕政策大轉彎 沈伯洋點名國健署長下台 吳昭軍：尊重

代孕孕母爭議大，引發藍綠隔空交火，國健署昨日上午表示「沒有預設立場」，預告的修法版本還在循法制程序進行性別影響評估，大方...

代理孕母政策大轉彎 蘇清泉：我會讓法案卡著

國民黨籍立法院衛環委員會召委蘇清泉5日排審「人工生殖法部分條文修正草案」，國健署從一開始支持代理孕母入法，到昨天突然態度...

警進校園帶走學童「太離譜」 未經校方同意不得任意進入

台中市某國小教師報警提告學童傷害，員警入校帶走學童挨批。依警政署訂定警察人員進入校園執法相關機制，警察未經校方同意，不得...

最高檢擬定「求處死刑案件檢核表」 強化檢察實務

最高檢察署今天表示，將針對求處死刑案件設計「檢察官辦理求處死刑案件檢核表」，作為辦理此類重大案件的操作指引，並廣納意見供...

吳斯懷條款再闖關 吳思瑤：國民黨露出狐狸尾巴

國民黨立委翁曉玲提案刪除兩岸條例中「吳斯懷條款」，最快本周五院會交付委員會審查。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。