警進校園帶走學童「太離譜」 未經校方同意不得任意進入

台中市某國小教師報警提告學童傷害，員警入校帶走學童挨批。依警政署訂定警察人員進入校園執法相關機制，警察未經校方同意，不得任意進入校園；官警多認為，該案並非情況急迫，應聯繫師生至派出所，直接進入校園帶人「太離譜」。

依警察人員進入校園執法相關機制，發動時機有主動偵辦校園內刑事案件；被動依校方請求，定時或不定時進入校園，協助巡查有無不法，以防制綁架或恐嚇等校園暴力事件。

依該機制，針對執法方式，基於尊重校園自主及自治精神，警察未經校方同意，不得任意進入校園，因偵辦校園內刑事案件而須主動進入校園前，應先行知會校方聯繫窗口，主任秘書或學務主任以上層級，取得校方同意，並於校方代表人員陪同下進行。

依該機制，警察進入校園搜索、扣押或拘捕等偵查作為，應注意程序正當性，依比例原則，以影響最少及損害最小適當方式審慎為之；警察進入校園辦理與學生或校園安全相關案件，應恪遵偵查不公開原則，審慎新聞處理，遇案情敏感，應迅速並低調處理，如著便服、使用偵防車等，避免引發負面效應。