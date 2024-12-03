最高檢擬定「求處死刑案件檢核表」 強化檢察實務

最高檢察署今天表示，將針對求處死刑案件設計「檢察官辦理求處死刑案件檢核表」，作為辦理此類重大案件的操作指引，並廣納意見供法務部參考，以協助檢察體系審慎應對。

9月20日，憲法法庭作出113年憲判字第8號判決，刑法以死刑為最重本刑部分，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形合憲。

113年憲判字第8號判決要求，死刑案件須經各級法院合議庭一致決。若犯殺人罪被告，如行為時、審判時有精神障礙或心智缺陷，不得判處死刑；若受死刑諭知有精神或心智缺陷，不得執行死刑。相關法規須修法。

最高檢察署今天發布新聞稿指出，11月20日舉辦「113年憲判字第8號之評析與修法因應研討會」，於會議中達成3大共識。

3大共識為科處死刑各審級須一致決不合理；憲法判決關於受刑能力部分有疑義，仍待修法釋明；最高檢察署研析製作「檢察官辦理求處死刑案件檢核表」，協助檢察官審慎辦理此類案件。

最高檢察署說明，憲法法庭就死刑案件設下3項檢視標準，為情節最嚴重犯行、最嚴密正當法律程序及對精神障礙心智缺陷者的保障，若違反其一，均不得判處死刑；因此最高檢察署憲判因應小組研析檢核表，以協助一審檢察官在偵查、審判與待執行階段，審慎檢視相關要件，確保符合憲法判決。

最高檢察署表示，檢核表涵蓋強制辯護、責任能力精神鑑定、犯行是否情節最嚴重、有無踐行最嚴密程序及受刑能力等核心問題，將召集檢察官研商辦案指引，提供法務部參考，提升司法體系辦理死刑案件的透明性與妥適性。

此外，針對科處死刑各審級一致決的部分，與會的專家學者、台北大學教授李榮耕表示，各審級一致決的解釋模糊，應釐清是針對所有程序、死刑判決或特定審級；澎湖地檢署檢察官吳巡龍與台北地檢署檢察官李進榮均認為，將造成任一名職業法官不判死，即推翻國民法官法庭決定的情形。

另方面，就憲法判決關於受刑能力的部分，最高檢察署檢察官劉建志建議，應由受刑人提出異議，而非一概依職權調查，受刑人應就受刑能力部分負起舉證責任；中央大學教授溫祖德指出，應修法檢

檢察總長刑泰釗表示，因應憲法判決所帶來的挑戰，刑法不僅是制裁的工具，也必須兼顧人道考量，也應思考固有國情，期盼本次研討會為台灣死刑案件的偵審實務提出具體作法，發展出更健全的的法制規範。討受刑能力鑑定制度，由受刑人負擔聲請義務，賦予被告司法審查機會，以確保司法審查的正當法律程序。