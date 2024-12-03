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吳斯懷條款再闖關 吳思瑤：國民黨露出狐狸尾巴

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對「吳斯懷條款」最快本周五院會交付委員會審查，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨狐狸尾巴露出來。圖／聯合報系資料照片
針對「吳斯懷條款」最快本周五院會交付委員會審查，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨狐狸尾巴露出來。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委翁曉玲提案刪除兩岸條例中「吳斯懷條款」，最快本周五院會交付委員會審查。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨狐狸尾巴露出來，修法鼓勵退將通敵媚共，不符合台灣民意的提案死灰復燃，應該是國民黨中央意志跟指令。

「兩岸人民關係條例」第9條之3規定，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。該條款被視為「吳斯懷條款」。

翁曉玲認為違背憲法言論和表意自由等基本人權保障為理由，擬提案刪除，引發爭議，一度有國民黨立委撤簽，暫緩提案；如今該提案捲土重來，最快本周五院會交付委員會審查。

吳思瑤表示，當初翁曉玲提案，國民黨立委紛紛走避撤簽或不敢簽，為什麼現在死灰復燃，應該是國民黨中央意志跟指令，讓這樣的法案提出來。

吳思瑤說，國民黨為討好軍公教，司法法制委員會本周四排審反年金改革法案，要終止所得替代率，一方面反年改法案要提升退休金，另方面鼓勵領退休俸的退將或文官媚共通敵，這樣講得通嗎？相信社會會集體撻伐。

「對國家沒忠誠度為什麼要拿國家納稅錢！」蔡易餘表示，翁曉玲想要修吳斯懷條款，讓對國家不忠誠的人繼續領退休俸，讓全民公憤；國民黨現在要排這個法案，因為國民黨要強行通過選罷法修法，一旦通過修法就無法行使罷免，屆時就會出現一堆奇怪的法律，所以一定要擋選罷法修法，避免國民黨用法律戕害台灣。

修法 國民黨 翁曉玲

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