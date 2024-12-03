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立委提案修法改無給職 原民會族群委員：學歷政治霸凌

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
原民會族群委員今日發表「反霸凌!反污名!原民政客霸凌汙名化族群委員」聲明。記者曾學仁／攝影
原民會族群委員今日發表「反霸凌!反污名!原民政客霸凌汙名化族群委員」聲明。記者曾學仁／攝影

立委提案修法原民會組織法，將原民會族群聘用委員改為無給職。原民會族群委員今日發表「反霸凌!反污名!原民政客霸凌汙名化族群委員」聲明。聲明指出，每個部落、每個族別的聲音都需要被聽見、被看見，而原民會族群聘用委員扮演重要的橋梁角色。立法委員對族群聘用委員專業度所質疑的論述，是「學歷霸凌、政治霸凌」。原民會族群聘用委員可討論遴選機制、考核政務人員績效，但要求政務人員做事卻不給薪酬，完全是不理性的提案，呼籲撤回自我矮化、自我閹割原住民族權益的不當法案。

聲明指出，立法委員聲稱原民會族群聘用委員每月平均薪資為11萬餘元，與實際所領的薪資待遇有高度落差。聘用委員每月本俸為81540餘元 ，扣除勞健保 、勞退約為7萬2千餘元。其中因為雇用單位無提供住宿而衍生的每日通勤費與租屋費用，實際用作個人及家用費平均落在4萬餘元。

聲明指出，立法委員認為原民會族群聘用委員缺乏專業性之論述，但檢視委員個人經歷及生活背景，皆能對應原民會處務規程的相關聘用委員任務。在當代體制內的政治工作者已經不再只是經過公務員特考如此單一管道才能任職，原民會各族聘用委員們都真實生活在部落，原民會甚或各部會，欠缺的也是對部落的近距離觀察，而族群聘用委員的角色正是補足公部門的不足。難道一定要有主流社會認定的學經歷才能關心眾人之事？立法委員對族群聘用委員專業度所質疑的論述，「正是學歷霸凌、政治霸凌」。

有立法委員指出原民會族群聘用委員都在跑婚喪喜慶的行程，與工作任務不符、浪費公帑。聲明指出，族群聘用委員們自9月12日到職後 ，所有公差行程皆由會內指定，行程也都與會內業務有關，族群聘用委員們的公差行程，也有主官的督導機制，例如︰依規申請出差、完成出差後依規撰擬行程紀要報告 、依規覈實申請差旅費用等 。

聲明表示，族群聘用委員們若參加婚喪喜慶行程，因不屬於公務行程，委員們皆以個人身分參加。然而，部落族人陳情部落公事務的管道多元，族群聘用委員參加任何類型的部落活動，都有機會聽到族人最真實的聲音，婚喪喜慶活動也是族群聘用委員們獲得陳情的機會場合之一。立法委員形容族群聘用委員跑婚喪喜慶行程是與工作任務不符、浪費公帑的指控，是對部落多元活動的不尊重 ，也汙衊族群聘用委員對部落近距離觀察 ，隨時蒐集族人陳情，為族人服務的工作使命。

行程 霸凌

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