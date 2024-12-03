謝宜容被控貪汙買伴手禮送親友 北檢擬移轉新北檢偵辦

前勞動部長許銘春、前北分署長謝宜容被告發涉貪汙罪，台北地檢署今指出，謝宜容部分已與新北地檢署協調管轄後，函請台灣高等檢察署審核移轉管轄至新北檢，許銘春被控2022年挪用「就業安定基金」舉辦演唱會，卻自己卻現場演唱，形同用公帑辦個人演唱會，則由北檢偵辦中。

台北市議員鍾小平日前到北檢告發許銘春涉及貪汙，謝宜容另涉挪用北分署183萬餘元採購禮品贈送親友，北檢立即分案調查，許銘春與謝宜容皆為被告。北檢今指出，謝宜容被控挪用資金購買伴手禮，犯罪行為在新北市新莊區的北分署，與新北檢協調後，函請臺高檢審核移轉新北地檢管轄；高檢署已收到北檢轉管轄函文，會由承辦檢察官盡速審核是否准予移轉至新北檢。

許銘春部分則是被控於2022年9月3日舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法二十週年音樂會」，許銘春涉豪擲就業安定基金3百多萬元辦演唱會，結果自己粉墨登場少台唱歌，形同用公帑辦個人演唱會，引發外界熱議。

許銘春辦公室日前指出，許部長舉辦個人演唱會並非事實，整場音樂會2個半小時，她演唱10分鐘，有直播可供參考；其餘部分可受司法檢驗，配合檢方調查。