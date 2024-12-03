健保財務吃緊 逾千人上街反加稅補健保 健保署最新回應

隨著高齡人口增加，健保醫療費用上升，健保財源亮紅燈，衛福部健保署長石崇良日前表示，考慮從證交稅和房屋交易收入來收取補充健保。CLEAN AIR大聯盟召集人彭華幹今號召千人走上凱道，表達「我要選擇不要稅」，希望政府善用既有稅收補充健保，不是將民眾當成砧板上的魚肉任由宰割。健保署表示，補充保險費制度改革及多元財源籌措，尚需透過修法程序討論。

彭華幹說，線上即時民調顯示，高達九成八受訪者反對政府調高稅收補充健保，今天超過千人頭戴睡帽、抱著枕頭走到凱道發起，人民本來可以安居樂業睡個好覺，現在政府為了不讓健保破產就隨意加稅因應，人民收入沒有增加，還要被政府掏空荷包，哪一個人不會因此嚴重失眠？

「黑十字運動」發起人、雙和醫院整形外科主治醫師蔡豐州說，政府根本把人民當成土地公，以為是有求必應；健保是立意良善，政府卻把健保操作到虧損連連，不但健保點數始終做不到每點一元，現在連醫護人員的待遇無法明顯改善，醫護人力也快速流失讓全民一起受影響。

蔡豐州說，政府面對危機挖東牆補西牆，頭痛醫頭、腳痛醫腳，從健保財源到波波醫師抗爭，各級公會被摸頭罔顧基層聲音，權益已犧牲到沒有容忍空間，所以這次台北市生技產業工會、中華長期照顧協會、中華民國滑板協會、阿卜芮原民藝術工作團隊、中華民國身障棒球聯盟還有逆流音樂，都一起發聲支持這次遊行，還要籌畫成立「不加稅聯盟」，希望政府不可以任意加稅來壓榨人民。

彭華幹說，補充保費應該可以從菸捐收取，哪裡還需要靠加稅來補充健保。活動群眾還發起一人一張道歉表，要道歉的對象不是政府而是人民，因為支持者認為，不該任由政府想加稅就加稅，還毫無顧忌地剝奪人民的選擇權。為了清楚表達訴求，活動把一千多張道歉表集中起來，連同活動陳情表一起送進總統府。

對於今天遊行，健保署表示，面對醫療費用成長壓力，加上未來工作人口持續下降、點值保障的挑戰及國人對健康投資的期盼，健保署刻正從收入面及支出面檢討，支出面採擴大實質總額，屬於公共衛生性質的服務項目，已改由公務預算支應；另收入面則先朝提高政府財務責任著手，至於補充保險費制度改革及多元財源籌措，尚需透過修法程序討論。