影／健保缺錢卻要民眾加稅？近千民眾上凱道抗議

健保財源亮紅燈，傳出健保署長石崇良計畫要調整證交稅和房屋交易稅來補充健保，甚至還聽取建議要仿效日本，用調高營業稅的方式來充實健保財源。消息一出引爆民怨，不但線上即時民調顯示，高達九成八的受訪者反對政府調高稅收補充健保。

今天近千民眾上午在自由廣場前集合，一同走上凱道，大喊出「我要選擇不要稅」的訴求，希望政府善用既有稅收補充健保，而不是將民眾當成砧板上的魚肉任由宰割。群眾還發起一人一張道歉表，要道歉的對象不是政府而是人民，因為支持者們都認為，不該任由政府想加稅就加稅，還毫無顧忌地剝奪人民的選擇權。為了清楚表達訴求，活動發起人還把一千多張道歉表集中起來，連同活動的陳情表一起送進總統府。 近千位民眾上午在走上凱道，喊出「我要選擇不要稅」的訴求，希望政府善用既有稅收補充健保，而不是將民眾當成砧板上的魚肉任由宰割。記者陳正興／攝影 近千位民眾上午在凱道上拋出枕頭、喊出「我要選擇不要稅」的訴求，希望政府善用既有稅收補充健保。記者陳正興／攝影 近千位民眾上午在凱道上喊出「我要選擇不要稅」的訴求，希望政府善用既有稅收補充健保。記者陳正興／攝影 近千位民眾上午在凱道投出道歉表，表示要道歉的對象不是政府而是人民，眾人不該任由政府想加稅就加稅，還毫無顧忌地剝奪人民的選擇權。記者陳正興／攝影