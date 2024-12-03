澳議員批中國霸凌民主國家 關注台灣加入CPTPP

澳洲明年任「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）主席國。澳洲聯邦參議員西科內昨天於演說中指出，台灣在數位經濟、貿易透明度及技術創新具優勢，是值得CPTPP成員國深入討論的合作夥伴，並指責中國霸凌民主國家。

西科內（Raff Ciccone）昨天於墨爾本維多利亞州立圖書館會議中心舉行的「2024 Taiwan Update論壇」發表演說。論壇由澳洲台灣俱樂部（ATC）、墨爾本台灣同鄉會（TAAM）及澳亞台灣研究協會（ATSA）共同主辦，聚焦台澳關係、聯合國2758號決議影響，以及台灣加入CPTPP的挑戰與機遇。

西科內演說中指出，台灣在區域穩定和全球供應鏈中的角色不可忽視。台灣作為具備高度透明治理與市場韌性的經濟體，將為CPTPP帶來顯著的價值與合作機會。CPTPP為高標準的多邊貿易框架，需要持續探討新成員的加入，以確保區域經濟的繁榮與穩定。

他並指責中國與俄羅斯等威權國家不應該霸凌民主國家，呼籲各民主國家透過政治人物訪問加強與台灣互動。

駐澳洲代表徐佑典強調，台灣作為自由、開放的民主社會，期待在公平與透明的框架下加入CPTPP。台灣在全球供應鏈中的戰略地位和數位經濟領域的實力，對於CPTPP成員國的經濟韌性具有顯著的正面效應。

澳台俱樂部共同主席唐納倫（Luke Donnellan）表示，未來的全球貿易合作中，台灣的透明性及貿易實力是區域穩定的重要基石，期望透過這類論壇，讓更多澳洲人理解台灣在國際合作中的價值與潛力。

駐墨爾本辦事處處長呂明澤談到，澳洲明年擔任CPTPP主席國，為台灣加入創造了絕佳的契機。期待澳洲在未來的CPTPP框架內，與台灣深化合作，共同推動多邊貿易規範的進一步提升。

墨爾本台灣同鄉會會長詹益愷表示，同鄉會將凝聚墨爾本青壯世代與菁英力量，向澳洲主流社會傳達台灣的訴求，呼籲支持中華民國台灣應該公平且平等地參與國際組織。