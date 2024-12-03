台師大足球選手抽血爭議 陳培瑜：應以學生保護優先

針對台師大爆出學校足球教練在寒暑假期間要求選手配合教練與教練友好教授，進行相關實驗長達數年，學生若不配合抽血，就威脅扣留畢業學分，引發爭議。立委陳培瑜偕同人本教育基金會、女足球員工會、台師大學代會以及師大女足運科實驗研究倫理事件的當事同學，上午在立法院共同召開「針的假不了師大面對爭議應以學生保護優先而非師師相護發言」記者會。

陳培瑜表示，有關上周四於立法院教育文化委員會揭發國科會精準運科計畫出現部份研究疑似在違反學生意願狀況下執行，甚至以無醫事人員身份者進行採血，並要求回捐受試補助等情事。在接獲同學陳情之後，為確保相關資訊的正確性，同時也持續收集相關的回應，目前已有十數名同學願意具名指認相關狀況，並且有相關實驗進行的影片，在同一天，即又出現教練個別約談球員、助理教練於群組中指導學生統一口徑、專責導師在群組中詢問要求同學提供「導正媒體報導」說法的要求，這些作為實則都加深了學生的恐懼。陳培瑜認為，教育部作為高教主管機關，不應放任師大校方放任繼續以這種作法，造成二度傷害。

台師大也發聲明稿表示暫停教練職務，重新安排訓練，成立調查小組，進行霸凌指控調查，成立研究倫理調查小組，釐清相關問題，提供學生心理輔導及支持服務並加強校隊管理與指導倫理。