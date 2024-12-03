藍挺反廢死遊行 綠黨團批操作廢死沒良知、不道德

反對廢死的民眾將走上街頭，為枉死的被害者伸冤，並向作出實質廢死判決的大法官們發出怒吼。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲在野黨不要一再消費死刑，大法官解釋是死刑合憲，國家不會廢除死刑，所有操作廢死都是政治意圖，非常沒良知。

師鐸獎女教師遭殺害10周年，也是憲法法庭死刑釋憲案出爐後，凶嫌逆轉逃死的首例。被害者家屬與相關團體今天將齊聚凱道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，國民黨主席朱立倫也聲援表示，反廢死、護遺屬，是台灣公平正義最關鍵一戰。

吳思瑤表示，國家不會廢除死刑，為了政治意圖不惜造成社會不安，這樣的從政者非常沒良知。大法官釋憲說明死刑合憲，立委應該盡快修法完備法制，補強制度的缺漏，保障受害人及其家屬，而不是進行政治操作，不要拿廢死恐嚇人民，國家沒有要廢除死刑。

民進黨團書記長蔡易餘也說，大法官解釋內容根本沒有廢死，死刑仍然存在，自然沒有反廢死問題，而是希望死刑要件應該要注意程序，在野黨想要用國會多數，創造實質廢死，消費被害者創造政治利益，這樣做法不道德。