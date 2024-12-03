快訊

普丁真的惡意？梅克爾回憶中的普丁放狗嚇人事件

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

台美軍購想要神盾艦可能嗎？盤點提康德洛加級優缺點

藍挺反廢死遊行 綠黨團批操作廢死沒良知、不道德

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲在野黨不要一再消費死刑，大法官解釋是死刑合憲，國家不會廢除死刑，所有操作廢死都是政治意圖，非常沒良知。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲在野黨不要一再消費死刑，大法官解釋是死刑合憲，國家不會廢除死刑，所有操作廢死都是政治意圖，非常沒良知。圖／聯合報系資料照片

反對廢死的民眾將走上街頭，為枉死的被害者伸冤，並向作出實質廢死判決的大法官們發出怒吼。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤呼籲在野黨不要一再消費死刑，大法官解釋是死刑合憲，國家不會廢除死刑，所有操作廢死都是政治意圖，非常沒良知。

師鐸獎女教師遭殺害10周年，也是憲法法庭死刑釋憲案出爐後，凶嫌逆轉逃死的首例。被害者家屬與相關團體今天將齊聚凱道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，國民黨主席朱立倫也聲援表示，反廢死、護遺屬，是台灣公平正義最關鍵一戰。

吳思瑤表示，國家不會廢除死刑，為了政治意圖不惜造成社會不安，這樣的從政者非常沒良知。大法官釋憲說明死刑合憲，立委應該盡快修法完備法制，補強制度的缺漏，保障受害人及其家屬，而不是進行政治操作，不要拿廢死恐嚇人民，國家沒有要廢除死刑。

民進黨團書記長蔡易餘也說，大法官解釋內容根本沒有廢死，死刑仍然存在，自然沒有反廢死問題，而是希望死刑要件應該要注意程序，在野黨想要用國會多數，創造實質廢死，消費被害者創造政治利益，這樣做法不道德。

大法官 廢死 廢除死刑

延伸閱讀

陸生賀「中國台北」奪冠 吳思瑤：馬辦是統戰在地協力者

藍委質疑釋憲實質廢死 吳思瑤批製造社會對立不安

因李彥秀被提罷免遭點名 吳思瑤：習慣被當在野眼中釘

傳柯文哲封陳智菡「比特犬」上政論節目 吳思瑤：牠可愛很多

相關新聞

司長辱駡咆哮下屬有如「小南門之吼」？數發部：已啟動調查

國民黨今（3）日舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件；對此，數發部今回應，有關媒體報導疑似職場霸凌案，已依「數位發...

代孕政策大轉彎 沈伯洋點名國健署長下台 吳昭軍：尊重

代孕孕母爭議大，引發藍綠隔空交火，國健署昨日上午表示「沒有預設立場」，預告的修法版本還在循法制程序進行性別影響評估，大方...

代理孕母政策大轉彎 蘇清泉：我會讓法案卡著

國民黨籍立法院衛環委員會召委蘇清泉5日排審「人工生殖法部分條文修正草案」，國健署從一開始支持代理孕母入法，到昨天突然態度...

警進校園帶走學童「太離譜」 未經校方同意不得任意進入

台中市某國小教師報警提告學童傷害，員警入校帶走學童挨批。依警政署訂定警察人員進入校園執法相關機制，警察未經校方同意，不得...

最高檢擬定「求處死刑案件檢核表」 強化檢察實務

最高檢察署今天表示，將針對求處死刑案件設計「檢察官辦理求處死刑案件檢核表」，作為辦理此類重大案件的操作指引，並廣納意見供...

吳斯懷條款再闖關 吳思瑤：國民黨露出狐狸尾巴

國民黨立委翁曉玲提案刪除兩岸條例中「吳斯懷條款」，最快本周五院會交付委員會審查。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。