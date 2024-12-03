人工生殖與代孕脫鉤 陳菁徽：民生法案怎變政治法案

立法院衛環委員會周四將進行「人工生殖法部分條文修正草案」審查，但國健署態度丕變，從昨天上午支持人工生殖跟代理孕母一起修法，到下午卻變成脫鉤處理。國民黨立委陳菁徽今天表示，不解民生法案一天之內為何轉變成為政治法案。

陳菁徽表示，她一直認為人工生殖法是一個民生法案，也不知道為什麼昨天一天之內從民生法案轉變成為政治法案。自從她2月1日就職以來，各黨派的委員常常向她詢問關於人工生殖的問題，人工生殖完全是一個不分黨派的議題，因為需要代理孕母的族群分布在每一個黨之間，很希望還有機會可以做廣泛的討論。

對於網路上質疑代理孕母恐讓女性淪為生產商品，陳菁徽說，這是一個專業度蠻高的法案，如果不是平常有經營的話，很容易被梗圖或意識形態操作；民進黨常說沒有討論就不是民主，很遺憾昨天很臨時宣布切掉代理孕母的部分。

陳菁徽指出，1976年台灣女生第一胎平均22歲、現在31、32歲，未來繼續往上的結果，會造成妨礙子宮懷孕的疾病，包含良性或惡性的子宮肌瘤、子宮腺肌症，以及年輕時有做過人工流產的人可能有子宮腔沾黏等，這是不可迴避的問題，因為沒有辦法讓所有台灣女性再回到20、30年前，都可以在20出頭的時候計劃生育。

陳菁徽強調，她是秉持專業，提醒執政黨、還有朝野各黨的委員，假使大家一致的共識都是要脫鉤處理的話，必須讓不管是女同志或單身女生都知道，在脫鉤法案通過的第一天，有一部分的人沒有辦法適用人工生殖法，因為大家平常並不會去檢查自己的子宮是不是有任何缺陷。

陳菁徽呼籲，希望大家可以把所有的平等權都一起納入來討論，台灣通過同婚5年，女同志的生育權、男同志的生育權、一般異性夫妻的生育權，以及單身女性的生育權，都希望被平等重視，也希望大家在討論人工生殖法的時候，可以讓全台灣每一個想要生育的人，都獲得被討論的機會。