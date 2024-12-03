代理孕母政策大轉彎 蘇清泉：我會讓法案卡著

國民黨籍立法院衛環委員會召委蘇清泉5日排審「人工生殖法部分條文修正草案」，國健署從一開始支持代理孕母入法，到昨天突然態度轉彎將代理孕母脫鉤處理。蘇清泉表示，這樣沒有道德，「我會讓它卡著」；國民黨立院黨團也表明，若與代理孕母脫鉤，不會讓此案三讀。

民進黨立委黃秀芳等人昨天召開記者會，主張人工生殖與代理孕母要脫鉤，代理孕母以專法規範，結果下午2時國健署突然發布新聞稿，「衛福部預告人工生殖法修正草案期間所蒐集的六百餘則意見，其中有八成反對代孕...，先把代理孕母脫鉤處理。」引發在野立委不滿。

蘇清泉表示，在第11屆以前，民進黨幾乎全部贊成代理孕母，就連賴清德總統擔任立委時也有簽署相關法案，結果現在說剝奪女性，但這是人工生殖的配套之一，況且代理孕母的條件、規定非常嚴格，女性要生過孩子、身體健康、30歲以上、心智成熟，且還要經過意識鑑定，從頭到尾都有嚴格的保護。

蘇清泉指出，民眾黨立委陳昭姿夫妻的精蟲跟卵子都很正常，但因子宮發育不全，無法辦法懷孕；民進黨前立委黃淑英那一批人一天到晚一直叫無法懷孕的人去領養，到根據統計，領養失敗率高達57％。他質疑，民進黨以前瘋狂支持，結果現在反對，是否因為修法是陳昭姿跟國民黨立委陳菁徽力推，「所以不想Credit被他們拿走了？」

蘇清泉說，後天委員會先安排詢答，讓大家講好講滿，如果有時間處理，一條是一條，總共有30多條文，會一邊審查一邊等行政院的版本，如果行政院在12月底以前送進來，立法院延會到明年1月21日，看是否來得及三讀。不過，蘇清泉也說，把人工生殖跟代理孕母脫鉤是非常不道德的事情，如果綠營堅持的話，「我會讓它卡著」。

蘇清泉說，包含代理孕母在內的修法如果能夠通過，估計一年最多可以增加1萬5000名新生兒，一半的話也有7500名，對國家是巨大貢獻，還能緩少子化問題。

國民黨團書記長林思銘表示，民進黨政府政策大轉彎，他們堅持不同意兩者脫鉤，過去民進黨同意的版本就是代理孕母要跟人工生殖一起立法、合法化。如果脫鉤的話，萬一本身身體有問題，人工胚胎移植進去還是無法懷孕，這樣就沒有辦法達到人工生殖的目的。