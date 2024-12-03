快訊

她晚餐買一半…郵局帳號顯示「已止付」心慌急求救！疑演唱會門票釀禍

Apple Vision Pro在台上市了！定價11.9萬 開賣日期、配件價格一次看

網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」教學看盜版 侵權6億…警抓人了

聽新聞
0:00 / 0:00

代理孕母政策大轉彎 蘇清泉：我會讓法案卡著

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國健署從一開始支持代理孕母入法，到昨天突然態度大轉彎，國民黨籍立法院衛環委員會召委蘇清泉表示，這樣沒有道德，「我會讓它卡著」。圖／聯合報系資料照片
國健署從一開始支持代理孕母入法，到昨天突然態度大轉彎，國民黨籍立法院衛環委員會召委蘇清泉表示，這樣沒有道德，「我會讓它卡著」。圖／聯合報系資料照片

國民黨籍立法院衛環委員會召委蘇清泉5日排審「人工生殖法部分條文修正草案」，國健署從一開始支持代理孕母入法，到昨天突然態度轉彎將代理孕母脫鉤處理。蘇清泉表示，這樣沒有道德，「我會讓它卡著」；國民黨立院黨團也表明，若與代理孕母脫鉤，不會讓此案三讀。

民進黨立委黃秀芳等人昨天召開記者會，主張人工生殖與代理孕母要脫鉤，代理孕母以專法規範，結果下午2時國健署突然發布新聞稿，「衛福部預告人工生殖法修正草案期間所蒐集的六百餘則意見，其中有八成反對代孕...，先把代理孕母脫鉤處理。」引發在野立委不滿。

蘇清泉表示，在第11屆以前，民進黨幾乎全部贊成代理孕母，就連賴清德總統擔任立委時也有簽署相關法案，結果現在說剝奪女性，但這是人工生殖的配套之一，況且代理孕母的條件、規定非常嚴格，女性要生過孩子、身體健康、30歲以上、心智成熟，且還要經過意識鑑定，從頭到尾都有嚴格的保護。

蘇清泉指出，民眾黨立委陳昭姿夫妻的精蟲跟卵子都很正常，但因子宮發育不全，無法辦法懷孕；民進黨前立委黃淑英那一批人一天到晚一直叫無法懷孕的人去領養，到根據統計，領養失敗率高達57％。他質疑，民進黨以前瘋狂支持，結果現在反對，是否因為修法是陳昭姿跟國民黨立委陳菁徽力推，「所以不想Credit被他們拿走了？」

蘇清泉說，後天委員會先安排詢答，讓大家講好講滿，如果有時間處理，一條是一條，總共有30多條文，會一邊審查一邊等行政院的版本，如果行政院在12月底以前送進來，立法院延會到明年1月21日，看是否來得及三讀。不過，蘇清泉也說，把人工生殖跟代理孕母脫鉤是非常不道德的事情，如果綠營堅持的話，「我會讓它卡著」。

蘇清泉說，包含代理孕母在內的修法如果能夠通過，估計一年最多可以增加1萬5000名新生兒，一半的話也有7500名，對國家是巨大貢獻，還能緩少子化問題。

國民黨團書記長林思銘表示，民進黨政府政策大轉彎，他們堅持不同意兩者脫鉤，過去民進黨同意的版本就是代理孕母要跟人工生殖一起立法、合法化。如果脫鉤的話，萬一本身身體有問題，人工胚胎移植進去還是無法懷孕，這樣就沒有辦法達到人工生殖的目的。

代理孕母 民進黨 蘇清泉

延伸閱讀

綠委反對討論代理孕母 陳昭姿：沒有討論沒有民主

影／捍衛女性身體自主權 綠委籲人工生殖與代孕脫鉤

衛福部霸凌延燒 陳昭姿爆跨司處：組長、專委、參事都有

不加班了！周末要公務員加班被罵翻 勞長洪申翰：延至下周一開會

相關新聞

影／警察進校園帶走學生 盧秀燕向老師道歉了 市府訂出SOP

台中市某國小師生衝突，市長盧秀燕對校方讓警員把孩子帶走作筆錄、無人陪同，大為震怒，但引發教師炸鍋， 在網路大表不滿。盧秀...

代理孕母政策大轉彎 蘇清泉：我會讓法案卡著

國民黨籍立法院衛環委員會召委蘇清泉5日排審「人工生殖法部分條文修正草案」，國健署從一開始支持代理孕母入法，到昨天突然態度...

NGO公布今年十大人權新聞 死刑存廢登最受關注榜首

正值今日下午為重大刑案被害者家屬發聲、「追思白玫瑰」集會，中華人權協會舉行記者會，發布今年度十大人權新聞，前三名分別為死...

人工生殖與代孕脫鉤 陳菁徽：民生法案怎變政治法案

立法院衛環委員會周四將進行「人工生殖法部分條文修正草案」審查，但國健署態度丕變，從昨天上午支持人工生殖跟代理孕母一起修法...

22年前任立委 賴清德挺代孕：女性硬懷孕終釀悲劇

因部分民進黨立委強烈質疑，衛福部昨政策大轉彎，擬將代理孕母與人工生殖法脫鉤。其實賴清德總統22年前任立委時，率先提出包含...

2024年人權新聞 柯P被羈押受關注

「台灣人權還有很多值得關注地方，尤其是死刑存廢！」中華人權協會3日公布2024年十大人權新聞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。