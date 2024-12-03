22年前任立委 賴清德挺代孕：女性硬懷孕終釀悲劇

因部分民進黨立委強烈質疑，衛福部昨政策大轉彎，擬將代理孕母與人工生殖法脫鉤。其實賴清德總統22年前任立委時，率先提出包含代理孕母的人工生殖法修法，當時還獲得副總統蕭美琴、高雄市長陳其邁等跨黨派立委連署支持。賴當時說，醫學科技進步，應讓想要小孩的人可以孕母方式獲得孩子。

賴清德在2002年第五屆立院第一會期，提出「人工生殖法草案」。醫師出身的賴清德、當時也是主審該法案的衛環委員會召委，他說，醫學科技進步到現在，應讓想受孕但身體不允許的女性，有代理孕母這種選擇方式。

賴清德當時指出，他與醫師出身的簡肇棟等立委聯名提案的版本中，同意代理孕母方式，「因為在他過去的行醫經驗中，看到很多想生孩子的女性，明明身體不允許，卻硬是懷孕，結果釀成悲劇」，若真的想要孩子，當然可辦理領養；「但醫學是一種服務的科學，當醫學科技已進步到這種地步，應讓想要小孩的人可以孕母方式獲得孩子。」

當時也是醫師出身的親民黨時任立委高明見認為，東方的倫理制度並不適合代理孕母，若讓人在衝動下選擇這種方式孕育下一代，可能帶來很多後遺症與困擾。時任國民黨立委楊麗環對代理孕母持保守態度，她說不是很贊成，除非法令非常嚴謹，若草率通過，可能導致代理孕母氾濫，衝擊原來的夫妻關係，畢竟嬰兒是有生命的，不像商品賣掉就沒事了。