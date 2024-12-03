2024年人權新聞 柯P被羈押受關注

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「台灣人權還有很多值得關注地方，尤其是死刑存廢！」中華人權協會3日公布2024年十大人權新聞，包括死刑存廢、職場霸凌、民眾黨主席柯文哲遭羈押 、《人工生殖法》與以哈衝突都有入列。國民黨立委王鴻薇強調，近日正是白玫瑰事件發生的10周年，但死刑在大法官釋憲下已實質廢除，盼更多人關注。

死刑存廢最受關注

10大值得關注的人權新聞包括死刑存廢、職場霸凌、民眾黨主席柯文哲遭羈押 、大法官提名、法官自殺、兒少權益（有藝人遭揭露有大量兒少性剝削影像）、《人工生殖法》、以哈衝突、台灣失聯移工、校園割頸案，還有2024年世界人權報告與健保資料庫個資爭議。

王鴻薇表示，實質廢死的狀況其實嚴重侵害人權，此事也違反台灣大多數人意願，這幾天白玫瑰（師鐸獎女教師遭殺害）事件的受害者家屬也都在奔走，希望能反映「反對實質廢死」的心聲。另外，人權協會也關注以哈衝突、世界人權報告等新聞，盼藉此喚醒社會對人權的重視。

柯遭羈押事關重大

中華人權協會理事長高思博強調，台灣的失聯移工創下紀錄，雖然沒有像一些歐洲國家有爆發反移民的浪潮，但政府無法追蹤這些人，相當值得警惕與關注；《人工生殖法》則涉及婦女生產權、倫理與法律難兼具的問題，而法官自殺也反映出司法院許多政策值得檢討。

「在野黨領袖在選完就被羈押，其實很嚴重！」高思博說，此事雖在台灣被當成政治新聞處理，但在國外恐會是不得了的人權議題。他指出，在死刑存廢上，許多受害者家屬與民眾都相當有意見，他們也在司法院舉行遊行，讓民眾表達反對廢死的聲音。

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