警入校抓學生盧秀燕稱教師不適任 全教總籲收回指控

昨日台中市議會爆出有警察直接進入學校抓學生，市長盧秀燕在市議會震怒，批評該教師不適任。對此，全教總呼籲盧市長應收回「不適任教師」的說法，不適任的認定自有相關法規，市府應查明師生衝突，而非直接貼標籤。

昨日台中市議會有議員質詢指出，某國小老師被學生用樂樂棒球棒打之後報警，警方入校園帶走學生，而盧秀燕也當場指涉該教師為「不適任教師」，並且要求教育局重辦重懲。

對此，全教總呼籲盧市長應收回「不適任教師」的說法，教師保障學生權益與市長關愛學生之情相同，校園發生師生衝突就立即指控「教師不適任」，是危險及不當的指涉。「不適任教師」的認定自有相關法令規範的調查程序與認定，不應該因為教師選擇在師生衝突時報警處理，學校、警政處理程序錯誤，就得承攬一切過錯與指責，究責。

全教總表示，校園應是安全的場所，任何形式的暴力都不應被容忍，解決師生衝突需要親師生共同面對，教育主管機關、學校應給予資源與協助，才得以完善處理。而教師在面對學生暴力行為時選擇報警處理，是保障自身權益及學生安全的行為之一。

全教總認為，盧市長在「震怒」、要求「重辦重懲」時，除了應查明真相追究外，更需要追究的是，在這場師生衝突中，學校提供親師生哪些協助與支持。尤當校園生態在學生權利的高舉之下，教師的管教方式受到限縮，因此動輒得咎，若是在發生師生衝突時就馬上被貼上「不適任教師」標籤，將造成寒蟬效應，對教育場域不是件好事。

全教總呼籲政治人物引以為誡，教育施政與決策不應民粹化，也再次要求教育部正視學校現況下難以應對校園事件的困境。