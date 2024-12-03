京華城案高院發回更裁 中石化：待收到裁定書再研析

中石化子公司鼎越開發捲入京華城弊案，京華城土地遭扣押，公司全力拆解危機，繼11月底與聯貸銀行團達成協議，另外向法院提起抗告，2日再獲得高等法院撤銷裁定，將全案發回北院更裁。

中石化今天表示，目前尚未取得高等法院刑事裁定，等取得裁定書後會與律師進行研析，維護股東權益。

台北地檢署偵辦京華城案，檢察官認為前台北市長柯文哲等人涉嫌圖利鼎越開發容積獎勵20%，向北院聲請扣押京華城土地，鼎越2度提出抗告，2日再次獲得高等法院撤銷裁定，將全案發回北院更裁。

在此之前，考量京華城土地遭扣押，鼎越11月底也已和授信聯貸金融機構達成協議，聯貸案總授信額度由新台幣149億元修訂為133.8億元。另外鼎越承諾於今年12月及明年1月，自願提前償還借款合計45億元。

中石化強調，公司整體營運及財務運行穩定，目前的財務狀況在處理聯貸案之後，仍有餘裕可以支應目前營運所需。