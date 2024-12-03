影／警察進校園帶走學生 盧秀燕向老師道歉了 市府訂出SOP

台中市某國小師生衝突，市長盧秀燕對校方讓警員把孩子帶走作筆錄、無人陪同，大為震怒，但引發教師炸鍋， 在網路大表不滿。盧秀燕今早在質詢前向教師道歉，自認沒有了解前因後果，太快下結論。但對警方未依法在沒有法定監護人與家長陪同下，逕自帶走學生，指執法有瑕疵，市府將訂出SOP讓執法與教育單位有所依循。

台中市議員李中昨指出，西區某國小今年3月發生六年級學生在體育課與教師發生衝突，造成雙方受傷；隔天家長要求學生到校向老師道歉，但教師認為態度不佳並報警，教師控告學生傷害，警方到校將兩人帶回作筆錄，最後依規定移送少年法庭。

市長盧秀燕昨在質詢大為震怒，要求教育局與警察局徹查，嚴辦嚴懲教師與警員，毫無法律觀念，校長領導無方、警方執法違法、教師不適任。

經過一夜發酵，教師群主要意見認為現在的教師非常辛苦，還被如此對待？網路炸鍋，盧秀燕了解來龍去脈，今天早上道歉，他說，老師教孩子其實並不容易，過程中老師心力交瘁，完全可以理解，她了解事件的前因後果，了解這位教師有他辛苦的地方，她對昨天說老師不適任，向老師道歉！盧秀燕說，如教師會所說，沒了解前因後果，「我說的太快了，太早下結論」。

但對執法部分，她指出執法者必須認知少年事件處理法有非常嚴謹，這名學生不是現行犯，且帶走作筆錄，須有法定監護人或家長陪同才可以，否則就是違法，這種情況必須加以檢討。孩子就這樣這樣被帶走，完全違法，孩子的權益須被保護規範。

目前孩子有創傷仍接受心理諮商，家長也很驚慌，學生、家長與老師都很辛苦，市府須訂出一個SOP，針對這類極少數情況，讓大家遵守與執行。