潘孟安空降高雄參選巿長傳聞不間斷 林岱樺說話了
2026高雄市長一役，現任總統府祕書長潘孟案空降參選的傳聞始終不間斷，表態參戰的民進黨立委林岱樺今早接受周玉蔻專訪時強調，「只要是經過民主初選程序，勝出會全力以赴，若未盡人意，也將全力輔選黨提名候選人」。
林岱樺今早在「寶島聯播網」受訪表示，高雄人有自信承擔高雄的未來。和國民黨的參選人相比，對柯志恩而言，高雄只是選項之一，對她來說，高雄是終身奉獻的唯一。雲英未嫁的林岱樺不只一次公開表示，自己「嫁」了給高雄，這次爭取參選下屆市長，態度未改。
至於提名後如何整合民進黨？她細數為陳菊、陳其邁、黃捷等人助選的經歷，指過去為同黨同志無私助選與付出，是未來團結整合的有利基礎。
有人傳言可能空降潘孟安參選？她強調，相信高雄人有自信承擔高雄的未來，也樂見中央與地方的協力合作，只要經過民主初選程序，若她勝出將會全力以赴，若未盡人意，也將全力輔選黨提名候選人。
至於曾經公開反同婚，現在卻支持同婚而掀爭議一事，林岱樺說明，她除了以行動參與同志大遊行以外，也堅信相愛是人權，高雄做為性別友善的城市，未來只會做得更多更好。除將為同志朋友證婚，她也承諾，未來高雄的彩虹地景會更鮮明與活潑。
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