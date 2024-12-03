【重磅快評】綠師別鬧了 準大法官是占星隊不是台灣隊

昨天在立法院舉行的司法院人事同意權公聽會，具有濃厚民進黨背景的律師洪偉勝語出驚人，說如果這次世界棒球十二強球員要經過總統提名、立院同意通過，在現今政治氛圍下恐怕也過不了。他以此類比賴清德總統提名的司法院正副院長、大法官名單，說他們「身手都是一等一」，不要讓「能打能守的台灣隊止步立法院」。洪偉勝講得熱血澎湃，卻是全然的引喻失義。

按照洪偉勝的邏輯，大概意思是幾位大法官被提名都學有專攻、才德兼備，是最好的人選，只是「恰好」有偏綠的政治立場而已。如果因為這些政治立場把他們刷掉，那麼就是把最好的人選刷掉。但這個邏輯，至少有兩個問題：第一，大法官們的政治立場，當然會和他們的釋憲結果有關，這和中華隊的選手是不是刺青、支不支持哪一隊不影響其實力不同。

第二，洪偉勝認為這些人是因為「適任」大法官才被提名，一如國手們是因為「實力」才入選一樣。但情況其實恰好相反。從提名名單來看，絕大多數的人選，都有濃厚的政治色彩，其中就包括院長被提人張文貞，和副院長被提名人姚立明。所以提名邏輯根本就是「反過來看」，這些人被提名，多半是基於他們的政治立場，而不是什麼學養獲才德兼具。也因此，才引發這麼大的爭議。

身為「綠師」，洪偉勝的話術當然一流。用勢頭正熱的中華隊、台灣隊來比擬，顯然就是想用偷換概念的方式情勒民眾，否定質疑司法院人事案的正當性，其背後目的，當然就是為自己家族長期支持的民進黨保駕護航，為這個未來可能全然從民進黨利益出發的大法官陣容護航。

如果真要用競技比賽來形容，這個大法官陣容與中華隊扯不上一點關係，倒是很像2010年南非世界盃足球賽的法國隊。南非世界盃，法國隊以2006年世界盃亞軍的身分參賽。不料從外圍賽起，法國隊就踢得跌跌撞撞；到了南非賽場，和烏拉圭、墨西哥、南非分在同一組，外界以為可輕鬆過關，不料卻只踢和烏拉圭，連續敗給墨西哥和南非，在小組位列最後一名被淘汰。

而後外界才得知，當年法國隊兵敗南非，是因為他們有個奇葩教練多梅內克。此君是業餘占星師，他選拔國手和排兵布陣不是看實力，而是用占星來決定。不但把若干優秀球員捨棄在大名單外，每場比賽的上場陣容，連自己人都看不懂。比賽期間，甚至曾經發生球員和教練的肢體衝突。這種不看實力只看旁門左道的教練，焉能不敗？

球賽輸了，過幾年扳回來就是。大法官為政治立場帶頭毀憲、棄憲，卻幾乎是無可挽回。這個「占星大法官陣容」，怎能輕易過關？