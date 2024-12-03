快訊

柯文哲涉案風雨飄搖之際 民眾黨延攬女主播助攻空戰

黃子佼持有48部少女性影像不認罪 稱「未來一片黯淡」…一審判決出爐

12強賽／中華隊冠軍賽全面輾壓 源田壯亮：必須承認台灣變強了

柯文哲涉案風雨飄搖之際 民眾黨延攬女主播助攻空戰

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。本報資料照片
台北市前市長、民眾黨主席柯文哲。本報資料照片

民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積弊案，不過就在風雨飄搖之際，白營仍然積極布局空戰，近日成功挖角台視主播張彤加入民眾黨，未來將借重其過往工作經驗協助空戰，也被看好接任民眾黨發言人一職。

民眾黨發言人戴于文證實，新聞部因為業務需求擴編人力，張彤是優秀的媒體人、熟稔新聞作業，也相信對於新聞業務，未來處理會更加順暢。

據了解，張彤過去主跑社會、市政新聞，因為認同民眾黨理念而入黨，目前先待在新聞部熟悉業務，昨天已經前往中央黨部報到。

民眾黨目前共有6名發言人，包括吳怡萱、李頂立、戴于文、徐千晴、李有宜、林子宇，其中吳怡萱、李頂立都是新聞主播出身，而被視為白營空戰大將的民眾黨副秘書長許甫、立法院黨團主任陳智菡也擁有媒體背景。

主播 吳怡萱 民眾黨

延伸閱讀

蔡壁如二度作證應訊7小時 被問「會累嗎」笑了

台中市下屆市長選舉 白色力量仍是關鍵？地方認為和這件事有關

京華城案蔡壁如二度到北檢作證 媒體提問笑著沒回應

民眾黨創黨元老突爆柯文哲募款條碼連到木可帳戶 蔡壁如勸別再說

相關新聞

台中師生衝突爭議延燒 桃綠議員批盧秀燕「低級政客」

台中某國小師生衝突衍生傷害官司，還鬧進派出所，市長盧秀燕得知小孩被警方帶走時無人陪同，大為震怒，要求嚴懲校長、主任與老師...

柯文哲涉案風雨飄搖之際 民眾黨延攬女主播助攻空戰

民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積弊案，不過就在風雨飄搖之際，白營仍然積極布局空戰，近日成功挖角台視主播張彤加入民眾黨，未來...

學者轟大法官人選太綠 都不適任

立院全院委員會昨舉行司法院人事同意權案公聽會，受邀出席的學者專家關注大法官被提名人過往的主張跟活動，有學者認為被提名人跟...

【重磅快評】綠師別鬧了 準大法官是占星隊不是台灣隊

昨天在立法院舉行的司法院人事同意權公聽會，具有濃厚民進黨背景的律師洪偉勝語出驚人，說如果這次世界棒球十二強球員要經過總統...

除實質廢死還讓凶手擁3個律師 司法院幫法扶編15億預算立委給過？

憲法法庭2024年度憲判字8號判決限縮死刑適用範圍，遭外界批評「實質廢死」，今天是師鐸獎女教師命案發生10周年，女教師的...

【總編開箱】送「台灣隊大法官」續護航，立法院點得了頭嗎？

立法院2日有兩個和「台灣隊」相關的場景，一個是立法院舉行大法官人選公聽會，讓大法官被提名人正式走上審查的議程；其次是民進黨不分區立委王義川宣誓就職，這個看到「中華台北」就會生氣的「憨川」進了立法院，一定會讓立法院內的「台灣隊」立委增添不少衝擊的動力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。