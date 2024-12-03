柯文哲涉案風雨飄搖之際 民眾黨延攬女主播助攻空戰

民眾黨主席柯文哲身陷京華城容積弊案，不過就在風雨飄搖之際，白營仍然積極布局空戰，近日成功挖角台視主播張彤加入民眾黨，未來將借重其過往工作經驗協助空戰，也被看好接任民眾黨發言人一職。

民眾黨發言人戴于文證實，新聞部因為業務需求擴編人力，張彤是優秀的媒體人、熟稔新聞作業，也相信對於新聞業務，未來處理會更加順暢。

據了解，張彤過去主跑社會、市政新聞，因為認同民眾黨理念而入黨，目前先待在新聞部熟悉業務，昨天已經前往中央黨部報到。

民眾黨目前共有6名發言人，包括吳怡萱、李頂立、戴于文、徐千晴、李有宜、林子宇，其中吳怡萱、李頂立都是新聞主播出身，而被視為白營空戰大將的民眾黨副秘書長許甫、立法院黨團主任陳智菡也擁有媒體背景。