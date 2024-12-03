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台中師生衝突爭議延燒 桃綠議員批盧秀燕「低級政客」
台中某國小師生衝突衍生傷害官司，還鬧進派出所，市長盧秀燕得知小孩被警方帶走時無人陪同，大為震怒，要求嚴懲校長、主任與老師，作法引發爭議，臉書被數千則留言灌爆，民進黨桃園市議員黃瓊慧也批盧是「低級政客」。
台中市某國小六年級學童與老師衝突，手持軟球棒打到老師，事後雖道歉，隔天老師仍報警提告傷害，員警入校內帶走師生做筆錄，全案函送少年法庭；整起事件昨經台中市議員李中質詢曝光，市長盧秀燕震怒，稱孩子已道歉，老師不放手還追究報警，是最壞的教育示範，校方讓員警把學生帶走，毫無法律觀念，應該嚴懲。
事件經過一夜發酵，有網友到盧秀燕臉書留言「支持老師」、「為什麼學生打老師結果老師被處罰」，「請市長去當老師，給普羅大眾一個最好的示範」等語，黃瓊慧也留言稱「盧秀燕公審老師和校長踢到鐵板」，但也有網友說「學校是講教育的地方，政治也要講是非」，支持市長判斷。
黃瓊慧也在自己臉書貼文批評「盧秀燕就是一個欺負基層警員和公務員來討好民眾的低級政客」，稱盧是公然霸凌老師跟校長，公審老師結果臉書被支持老師的家長灌爆，幸好大多數人有腦袋明辨是非。
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