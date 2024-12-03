除實質廢死還讓凶手擁3個律師 司法院幫法扶編15億預算立委給過？

憲法法庭2024年度憲判字8號判決限縮死刑適用範圍，遭外界批評「實質廢死」，今天是師鐸獎女教師命案發生10周年，女教師的丈夫張介能、新北校園割喉案楊姓學生父親下午將至司法院、最高檢察署陳情，要求維護司法的公平正義，也請求檢察總長提非常上訴、推翻錯誤引用憲判8號意旨的「免死確定」判決。

男子劉志明10年前拿鐵鎚擊殺素昧平生、曾獲師鐸獎的陳姓退休女教師，還劫財性侵、咬掉一邊乳頭，歷審認為他犯嚴重之罪，難以期待可教化，五度依強盜殺人罪判處死刑，但更四審以不符「情節最重大之罪」、精神鑑定報告顯示再犯率可能降低，改判無期徒刑。最高法院10月4日駁回檢方上訴定讞，並在判決書中引用憲判字8號判決，嚴格限縮死刑條件，劉確定逃過死刑制裁。

女教師丈夫、台鋼科技大學助理教授張介能昨天出席立法院「司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，直指台灣的無期徒刑就是「有期徒刑」，對被害人家屬而言是宣告「無期痛苦」。張並點出由司法院編列預算的法扶基金會荒謬亂象，指從更一審開始，凶手有法扶派出的3名律師，法務部所屬的犯罪被害人保護協會派只派1位，並不公平。

司法院編列明年捐助法扶基金會的預算，金額增加至15億2072萬2千元，較2024年度預算14億1871萬1千元增加1億201萬1千元，其中4115萬4千元竟是要成立「刑事辯護中心」。法律扶助法的立法意旨原本是要讓無資力或其他原因致無法獲得法律適當保護者，獲得必要的扶助，但法扶基金會的預算從原本的5億開始連年增加，協助的對象包羅詐騙犯、毒犯、殺人犯，機制屢遭非議。

新北市楊姓國中生去年在校遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女被新北地院依殺人罪分別判處9年、8年徒刑，案件上訴台灣高等法院中。楊父批評司法完全向加害者傾斜，「少事法對加害者太寬容，殺人刑期竟比貪汙輕」，他心在淌血。