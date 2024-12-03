京華城土地扣押 鼎越2度抗告成功

台北地檢署偵辦京華城案及政治獻金案，昨二度約談台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如到案作證，訊問七小時後請回；檢方聲請扣押鼎越開發公司所有京華城現址土地獲准，鼎越二度抗告，台灣高等法院認為就保全追徵的「必要性」沒說清楚，鼎越抗告有理，昨再度撤銷發回。

北檢上周提訊民眾黨主席柯文哲、北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、前台北市長辦公室主任李文宗等五名在押被告，追查京華城案及政治獻金案，偵辦已進入尾聲。

民眾黨創黨元老朱蕙蓉日前指柯文哲參選總統時募款的QRcode，疑連結進入木可帳戶，蔡壁如曾對此表示，朱蕙蓉是否被檢察官詐騙，誠心勸她「不要再說了」。北檢沒有回應，蔡壁如昨上午表示「我也沒有要回應北檢這件事」。

不過，據了解，檢方昨再度約談蔡壁如作證，其中一部分就是釐清政治獻金有無透過競選總統募款的QR code等方式，進入木可公關公司。蔡接受訊問長達七小時，離開時被問會不會很累？她微笑說：「還好，沒事。」