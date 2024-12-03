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藍周四排審選罷法、年改再修法 綠喊擋

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁／台北報導
攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，以及停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修法，將在本周四立法院委員會排審。圖為11月30日內政委員會排審選罷法修正草案，民進黨團立委一早就占領主席台杯葛議事。圖／聯合報系資料照片
攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，以及停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修法，將在本周四立法院委員會排審。圖為11月30日內政委員會排審選罷法修正草案，民進黨團立委一早就占領主席台杯葛議事。圖／聯合報系資料照片

攸關罷免門檻的「公職人員選舉罷免法」修正草案，以及停砍軍公教年金的「公務人員退休資遣撫卹法」修法，將在本周四委員會排審，民進黨團揚言全力阻擋；國民黨團則稱會一步步往前走，其中，年改法案不著急送出委員會，選罷法則會充分討論再處理。

「該趕進度不趕、該寫的作業不寫！」民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨批評，國民黨不思預算會期應優先完成明年度中央政府總預算案審議，卻再度於內政委員會企圖闖關選罷法修正草案，結果，國民黨籍召委徐欣瑩負責的行政院、客委會、中選會、陸委會預算都尚未排審；司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲也僅完成監察院預算詢答。

針對年改相關法案，吳思瑤指出，年改上路後，政府有效地讓年改破產期限延後廿年，若照國民黨團所提的法案，政府好不容易穩健營運的退撫基金可能提前破產，民進黨團將全力阻擋走回頭路的法案；她呼籲吳宗憲別一再讓政黨利益凌駕全民利益，不審民生預算，反排審高度爭議性且破壞世代正義的「反年改」法案。

國民黨團書記長林思銘強調，黨團希望本會期能完成三讀程序，儘管預料民進黨團一定會抗爭，就一步步往前走，不著急送出委員會，先在委員會進行詢答，但該推動的還是要往前推進。

至於要求罷免連署程序加嚴的選罷法修法版本，林思銘說，已經完成委員會與院級朝野協商，會在適當時機提出二三讀程序；攸關「罷免門檻」的修法版本，則會經委員會充分討論後，再行處理。

國民黨 年改 罷免

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