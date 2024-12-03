師鐸獎女師遇害10年 丈夫悲控大法官實質廢死

十年前姦殺師鐸獎女教師的被告劉志明僥倖逃死，家屬與被害人權益相關團體今在凱達格蘭大道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」兩大訴求。被害人丈夫張介能昨現身立院公聽會，講述一路走來的心路歷程，立法院長韓國瑜聽完後說：「辛苦了！聽了很感動、很難過。」

立院全院委員會昨舉行大法官同意權案公聽會，張介能說，自己不是學法律，之所以能夠過來，也敢過來，是以被害人家屬的經歷提供一些審查參考。接著他講述妻子遇害的經過。他說，十年前的那一天，太太上午去買菜，他下班後發現太太還沒回家，於是報警並開始找人，最後在車子裡面發現太太，「我們趕快要搶救，把車門打開，打開那一幕，我就不再多說，警察來了，就封鎖現場，這是過程」。

張介能表示，經歷過這樣青天霹靂的事情，感受難以忘懷，從一審開始，被告共五次判死刑，但最後最高法院根據大法官第八號釋字，認為被告非犯最嚴重之罪，從死刑改判無期徒刑，大家都清楚台灣的無期徒刑就是有期徒刑，這是「對我們家無期痛苦的宣判」。

張介能也指出被害者家屬和被告在審判過程中的不公平之處，從更一審開始，對方由法律扶助基金會派了三位辯護人，犯罪者保護協會只派了一位。他並質疑，什麼叫「最嚴重之罪」，大法官能解釋嗎？人權裡應該含被害人人權，但台灣的被害人卻完全沒有地位，遺屬沒有詰問權，自己要講話還要被動等法官，補述書也完全沒有回應。

張介能感嘆，美國、日本有所謂終身監禁，也有保留死刑，「我不知道我們的法律，為什麼就不要保留，終身監禁至少還可以安慰被害人遺屬」。「視其所以，觀其所由，察其所安，人焉廋哉！」他說，大法官被提名人以前的所作所為，正好可以當作審查的參考，期望台灣的司法不要崩潰，大法官的人格專業就是萬民所依賴的。

張介能發言時，韓國瑜全程注視，不捨神情溢於言表。張講完後，韓國瑜說：「辛苦了！真的聽了很感動、很難過。」

對於今天凱道舉辦「追思白玫瑰」活動，國民黨主席朱立倫昨先聲援表示，反廢死、護遺屬，是台灣公平正義最關鍵一戰；當政府被意識形態蒙蔽雙眼，當法律無法守護人民的生命權，當司法失信於民眾對公平正義的期待，走上街頭就是義務。