12強中華隊封王 牽動中市長選情？

世界棒球12強中華隊封王竟牽動台中市長選舉？國家隊領隊蔡其昌聲量大漲，被點名再選台中市長，威脅準備2年的綠委何欣純，交通部長陳世凱也被點名，但他直言「不可能」。藍營立委楊瓊瓔、江啟臣備戰，是否黨內初選決定人選？國民黨中市黨部表示還不急。

2026地方選舉還有2年，但是政壇關注台中市長選舉動向，被視為賴清德總統與國民黨總統潛在候選人盧秀燕的前哨戰，兩人都有輸不得的壓力，重中之重不言可喻。

國民黨立委吳宗憲指中華職棒會長、立委蔡其昌「蹭」中華隊，在網路掀風暴。蔡其昌說他不用蹭，他是國家隊一員，也拿到金牌。東海大學政治系講師郭達鴻直言「人生起起浮浮，蔡其昌好感度大增」，原本綠營不認為蔡其昌會再參選下屆市長，但中華隊封王後，啟動新的可能性。

蔡其昌對棒球的長期參與，但奪冠的長尾效應能否延續到明年民進黨提名？要看蔡其昌接下來如何添柴火，還要彌平黨內其他派系的反對聲浪。

立委何欣純（右一）在地方低調勤跑，爭取市長選舉提名的意向明顯。圖／取自何欣純臉書

立委何欣純4屆議員、4屆立委選舉幾乎都是選區最高票，原本綠營普遍接受何挑戰2026市長選戰，日前賴清德總統下鄉，碰到何也喊「加油」；不過，中華隊棒球熱「發功」後，政壇開始關注聲勢變化。

交通部長陳世凱擔任過賴清德總統競選總部發言人、行政院發言人，深得「信賴」，台北政壇傳陳是台中市長人選「活棋」。陳昨天說，「完全沒有思考」選舉的事，他告訴本報記者「以後不必再問這個問題」。藍營也關注教育部次長張廖萬堅，不過張廖除教育部相關活動，服務團隊也未跨出原立委選區。

民進黨市黨部主委許木桂說，六都市長提名人選均由黨中央決定，地方僅負責輔選；目前僅了解，台中市長提名作業可能列入第二或第三波，比往年早決定人選。

國民黨籍立院副院長江啟臣（中）、立委楊瓊瓔（前排左一），被點名出戰2026台中市長選戰。圖／江啟臣提供

國民黨被點名的人選為立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔，兩人都來自原縣區，與派系都有淵源。國民黨市黨部主委顏文正說，藍營選情相對單純，目前還不到決定人選的時候。

藍綠積極布局，台中市被視為「藍白合」示範區，白營仍能左右戰局嗎？民眾黨中市黨部認為，白色力量仍在，但柯案有無確切證據、柯是否繼續領導民眾黨是關鍵；政壇認為，盧秀燕對白營保持友善，可能主導二次台中藍白合。