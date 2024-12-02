大砍汙水接管補助？國土署：近5年新北金額全國前2名

內政部國土署被指大砍新北汙水管線建設補助，中央、地方爭論不休，國土署今天強調，相關經費均為依據新北市政府所提報實際需求補助，據統計，近5年中央補助新北市建設每年總額均高達18至20億元，金額為全國縣市排名前2。

國土署指出，今年新北市獲得中央核定補助汙水下水道建設金額為17.9億元，包含每年均需編列補助之淡水促參系統建設費攤提費用約5億元，10.7億元為用戶接管及汙水廠擴廠經費，2.1億元為辦理工程結案編足補助款所需經費，均為依據新北市政府所提報實際需求補助。

據國土署統計，近5年中央補助新北市汙水建設每年總額均高達18至20億元，金額皆為全國縣市中排名前2名。

國土署說明，新北市府早期辦理汙水下水道工程時，曾有高達百餘件未依規定於工程決算後報國土管理署結案。在國土署要求下，新北市府近年來才開始正視問題，逐年辦理結案程序。

國土署強調，中央汙水建設預算有限，為求區域均衡發展，補助地方政府經費無法全數提供新北市；同時新北市則因汙水接管用戶數增加，目前使用費收入已逾11億元，呼籲市府將該筆收入優先運用於轄內其他區域的汙水下水道工程，才能加速完成相關建設。