友邦駐聯合國常代團訪台 將晉見蕭副總統

帛琉、聖露西亞、吐瓦魯以及聖克里斯多福常代大使今天組團訪台，將晉見副總統蕭美琴，外交部表示，訪團成員長年大力支持台灣推動參與聯合國，是台灣的真摯友人。

外交部晚間發布新聞稿指出，歡迎「友邦駐聯合國常任代表訪台團」應政府邀請，於2日至7日訪問台灣，訪團成員包括帛琉常代大使塞德（Ilana Seid）、聖露西亞常代大使倫芭利（Menissa Rambally）、吐瓦魯常代大使雷佛（Tapugao Falefou），以及聖克里斯多福及尼維斯常代大使威廉斯（Mutryce Williams）。

外交部說明，訪團此行將晉見副總統蕭美琴、拜會國安會副秘書長林飛帆、環境部長彭啓明、數發部長黃彥男、國發會主委劉鏡清、陸委會主委邱垂正、衛福部次長呂建德，並分別接受立法院長韓國瑜及外交部政務次長田中光款宴；另將拜會國合會及參訪智慧城市展等。

外交部表示，訪團成員長年大力支持台灣推動參與聯合國，是台灣的真摯友人。此行來訪除實地瞭解台灣的政經發展現況及在數位科技、智慧城市、永續發展及公衛醫療等優勢領域的發展經驗外，並將就聯合國當前討論議題與相關部會交換意見，提供政府制訂政策的參考。