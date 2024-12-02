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民眾黨聲援柯文哲類比湯德章 紀念協會：無法認同

中央社／ 台南2日電
民眾黨台南市黨部昨天舉辦「維護司法正義大遊行」，有人以黨主席柯文哲（中）類比湯德章。湯德章紀念協會表示無法認同。圖／聯合報系資料照片
民眾黨台南市黨部昨天舉辦「維護司法正義大遊行」，有人以黨主席柯文哲（中）類比湯德章。湯德章紀念協會表示無法認同。圖／聯合報系資料照片

民眾黨台南市黨部昨天舉辦「維護司法正義大遊行」，有人以黨主席柯文哲類比湯德章；湯德章紀念協會今天表示，正義不是被用來這樣消費的，莫以民眾黨政治主張消費湯德章精神。

湯德章紀念協會今天透過臉書（Facebook）指出，12月1日湯德章紀念公園很熱鬧，黑熊學院發起接力護台灣步行活動，上午從湯德章紀念公園出發，台灣民眾黨下午發起聲援柯文哲的「維護司法正義大遊行」，從台南火車站走到湯德章紀念公園旁國立台灣文學館前，不同活動自由發聲，正是台灣民主自由體現。

湯德章紀念協會表示，民眾黨顧問團長許忠信說：「湯德章公園是台灣民主聖地，湯德章因維護司法正義而遭槍決，聲援柯文哲就是為了維護司法正義」，這是對為正義而勇敢犧牲生命的湯德章十分不敬，協會無法認同。

協會發文指出，湯德章年代沒有民進黨，更沒有民眾黨，當時國民黨也不是現今民主化後的國民黨，在那個黨國威權時期，湯德章未經合法程序被逮捕審訊，也未通過公開司法程序被判決，就被莫名地遊街示眾及私刑槍決，「但柯文哲呢？他是通過司法程序被收押、偵訊」。

協會表示，柯文哲案迄今仍在偵查期間，尚未起訴，可受公評，整個過程受到司法程序保障，如何類比湯德章的正義，「我們無意針對任何政黨批評，任何政黨都有他們的主張與支持者，但是請你們不要消費歷史真相，正義不是這樣類比的」。

協會呼籲民眾黨回到法院用司法辯護捍衛司法正義與柯文哲，不要消費湯德章，湯德章代表的正義與勇氣，不是許團長廉價的口水。

生於1907年的湯德章曾隨父親腳步進警界，之後遠赴日本取得律師資格，而後歸返台南執業。228事件爆發後，湯德章接任「二二八事件處理委員會台南市分會」治安組長，協助穩定局面，卻遭軍隊拘捕施以酷刑，1947年3月13日遊街示眾並押赴台南民生綠園（即今湯德章紀念公園）槍決犧牲。

台灣民眾黨 司法 柯文哲

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