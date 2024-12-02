立院初審壯世代促進法爭論不休 定義不明條文留待協商

立法院聯席會議今天初審通過「壯世代政策與產業發展促進法草案」，不過行政部門質疑該法疊床架屋，多名民進黨立委也認為定義不明確，最終僅通過觀光發展、農業經營、參與地方創生等3條文，會議主席蘇清泉宣布，其餘條文保留送黨團協商。

立法院社會福利及衛生環境委員會、經濟委員會今天聯席審查「壯世代政策與產業發展促進法草案」，提案的民眾黨立委吳春城說，台灣再過29天就要進入超高齡社會，未來50年將減少900萬人口，社會結構由主金字塔轉向倒金字塔，大家都習慣人口大紅利的時代，但是2028年過後將不復存在，這是一場天翻地覆的社會運動。

吳春城提出的「壯世代政策與產業發展促進法草案」共計21條，立法院歷經詢答、公聽會等程序，仍然未能消除朝野立委歧見，吳春城也一度提出修正動議，原有的21條法案被刪減合併為14條，不過反對聲浪仍然不減。

民進黨立委黃秀芳、邱議瑩、林月琴等人接連發言，對於「壯世代」定義不明表達反對，認為立法有疊床架屋的疑慮，民眾黨立委陳昭姿、麥玉珍則是發言力挺吳春城，大讚立法目的有助協助「壯世代」勞工重返職場。

衛福部次長呂建德表示，壯世代法案在定義上有問題，國際上對高齡者、中高齡者有其定義，但是55歲並無相關定義，如同先前公聽會提及「一個壯世代，多種理解」，這是不確定的概念，立法務求明確，草案多為概念性描述，本法立法體例涵蓋基本法、作用法與組織法。

不僅如此，林月琴也提出質疑，男人只在意壯，壯世代很沙文，「女人不見得想用壯」，可能也應該要推一個「熟女產業促進法」。

眼見行政部門與在場立委爭論不休，擔任會議主席的國民黨立委蘇清泉宣布，保留條文送交黨團協商，留待行政院版本併案協商。

吳春城受訪時表示，壯促法成功送出委員會，跨出歷史性的一大步，台灣終於正式面對人口危機問題，透過國家立法程序，有助壯世代力量回到正常民生經濟體系，面對天翻地覆的時代大洪流，需要先立法翻轉舊思維，一場原本被視為是災難的「銀髮大海嘯」，才能翻轉為國家進步的動力。