藍批綠委胡鬧阻撓調查委員會 「要秀下限到什麼時候」

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天選舉召委，國民黨立院黨團表示，一個非常單純的召委選舉，民進黨立院黨團胡鬧整個下午，只為阻撓調查委員會的成立，也斥責民進黨團無視議事規則，「要秀下限到什麼時候？」

國民黨團表示，院會決議成立的「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，依朝野協商結論及院會決議，今日下午２時選舉召集委員，全體出席委員無異議推舉立委吳宗憲擔任臨時主席，選舉召集委員前，民進黨團卻提出要求更換民進黨團推派委員，要由柯建銘換成王義川。臨時主席吳宗憲及議事人員皆表示依法、依例、依規無法臨時改派代表，而民進黨委員卻一再以此理由持續鬧場。

國民黨團嚴正指出，依據立法院職權行使法、立法院朝野黨團協商結論，「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」各黨團推派人數及代表，是經11月29日院會備查通過的名單，不得任意變更，若需變更必須各黨團協商同意，且黨團必須正式行文院會備查後方可變更，不只常設委員會如此，特種委員會亦是如此，這個規定不是今天才確立，民進黨團不會不知道，今天民進黨團鬧場的舉動，只是突顯民進黨從上到下是有多害怕貪贓枉法的惡行被揭發。

國民黨團批評，民進黨團不只是「暴力黨」，現在更是「貪腐黨」，加「胡鬧黨」，民進黨要秀下限到什麼時候？

國民黨團表示，今天更離譜的是，民進黨團要求更換加入的王義川，在立法院院會通過各黨團推派名單時不是立委，今天下午二點整開始開會時，也還不是委員。王義川是在今天下午2時15分才宣誓就職。依據「立法委員行為法」第8條規定：「立法委員應依法公開宣誓，並遵守誓詞，未經依法宣誓者，不得行使職權。」王義川根本無權開會、無權參與，請問要如何參與投票選舉召委？王義川可能不清楚，民進黨團幹事長吳思瑤不會不清楚。

國民黨團敬告民進黨團，民進黨團再如此胡鬧下去，民進黨只會變成一個人人看笑話的「小丑黨」，民進黨團回頭是岸吧。