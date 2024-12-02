國發基金調委會因王義川吵翻 喧囂聲中黃國昌當選召委

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天舉行第一次全體會議選舉召委，卻因民進黨立院黨團提案更換成員，改派立委王義川，要求立即處理，引爆朝野戰火；在一陣激辯後，臨時主席吳宗憲裁示送議事處處理。而民眾黨立院黨團總召黃國昌也在一片鬧哄哄聲中，當選召委。

國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會今天下午2時召開，選舉委員會召委外，並討論「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會運作要點」草案。民進黨立委鍾佳濱質疑，依法議程要由召委決定，在召委還沒有產生之前，沒有存在議程，議事人員列了一個討論事項，明顯違法，侵犯召委排定議程的權力。

不過，由於王義川下午2時15分正式就職立委，民進黨團也提案，依立法院職權行使法第46條之1規定，將原列的黨團總召柯建銘改派為王義川，要求吳宗憲立即更換，隨後討論焦點圍繞在是否立即更換名單上。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，王義川今天宣誓就職，這是非常特殊的狀況，立法院安排的就職時間是下午2時15分，在今天調查委員會開會之前，民進黨團就向立法院人事處、調查委員會的主辦單位清楚告知，他們的名單有一位叫王義川，在其就任之後遞補，當時人事處告訴他們，現場向主席表達，依立法院職權行事法新修的46條之一，非常清楚的說明了各個調查委員會的成立，黨團可以視情況提出更替，不曉得為什麼這麼簡單的一個問題，吳宗憲就是遲遲不肯讓他們更換成員。

吳思瑤強調，成員更換不會影響席位，藍白加起來舉手表決也是會贏過民進黨，但為什麼要卡王義川？要剝奪王義川參與調查委員會的權益呢？他們一定要捍衛法治精神，立法院一定要守法，而且不能剝奪任何一位立法委員所賦予的權限。

國民黨立院黨團書記長林思銘表示，選舉人名冊在召委選舉前2天就要印製完成，各黨推薦的名單在前2天就已經確定，如果要再變更名單，也是要向立法院議事處呈報，過去的慣例都是這樣，而不是臨時到了委員會要選舉召委的時候，才跟召委說要臨時更換，選票都已經印製完成，作業上根本來不及。

林思銘批評，民進黨今天就是故意阻撓調查委員會議事的進行，提出一些完全不符合議事規則及議事慣例的要求，臨時要把柯建銘換成王義川，就是要做球給王義川，營造國民黨不讓王義川進入調查委員會的風向，但實際上是民進黨完全不遵照立法院的議事規則，臨時要塞一個人進來。

黃國昌表示，吳宗憲在做的事情非常地簡單，就是院會交付的事項，由國民黨團推派的代表擔任臨時主席，今天要做兩件事，一是選舉調查委員會召集人，另外就是議決運作要點，這些事情在院會都已經清楚地做出了決議，所以對於程序上的延宕，他相信是大家所不樂見的。

眼見朝野爭論不休，吳宗憲宣告休息20分鐘，請法制局討論法規規定。法制局代表說明，今天議程依據院會決議及11月27日關係文書辦理，尊重院會決議及關係文書相關規定辦理。但民進黨立委依舊持續抗議，鍾佳濱質疑，球員受傷不能換代打嗎？還需要回到大會嗎？主審就可決定，吳宗憲就是主審。

吳宗憲強調，院會給的關係文書的名單非常清楚，就是這些委員，隨後鍾佳濱反駁，如果按照關係文書領票到3時截止，已經截止領票。吳宗憲則請議事人員說明時間能否更動，議事人員稱議程由召集委員決定，隨後進行一小時的投票，民進黨立委高喊「超過投票時間，選舉無效」，下午3時44分集體離席抗議，最終黃國昌獲得8票，當選委員會召委。吳宗憲也在會議尾聲，裁示王義川更換一案，送議事處處理。