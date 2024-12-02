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白玫瑰明重返凱道反廢死 朱立倫：公平正義最關鍵一戰

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨立委游顥（左）等人日前在國民黨團記者室舉辦「拒絕廢死大法官 1203站出來」記者會，宣布將於12月3日在凱道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，邀請社會各界響應。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委游顥（左）等人日前在國民黨團記者室舉辦「拒絕廢死大法官 1203站出來」記者會，宣布將於12月3日在凱道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，邀請社會各界響應。圖／聯合報系資料照片

師鐸獎女教師遭殺害十周年，也是憲法法庭死刑釋憲案出爐後，凶嫌逆轉逃死的首例。被害者家屬與相關團體明將齊聚凱道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，國民黨主席朱立倫也聲援表示，反廢死、護遺屬，是台灣公平正義最關鍵一戰。

朱立倫指出，2014年12月3日，高雄左營發生的隨機殺人命案，全體國人都陷入巨大的悲痛。對於陳姓女教師的遺屬，等待司法判決定讞的時間堪比無期徒刑；然而，苦等的正義，卻在大法官今年9月20日的「實質廢死判決」後走調，10月4日最高法院無期徒刑判刑定讞，更讓所有被害者家屬陷入絕境。

朱立倫表示，國民黨的立場非常清楚，台灣人民對公平正義有非常嚴格的標準，台灣人民更對人性、對被害者家屬的人權有最強力的支持。因此，當政府被意識形態蒙蔽雙眼，當法律無法守護人民的生命權，當司法失信於民眾對公平正義的期待，走上街頭就是義務。

朱立倫表示，國民黨絕對不會讓所有被害者家屬，只能絕望等待家人的冷血判決，他們絕不能冷眼旁觀。這是台灣社會公平正義最關鍵的一戰，透過對逝去生命的追思，大家一起走上凱道，支持台灣社會的善良、支持共同正義，用最堅定的態度，叫醒被意識形態蒙蔽雙眼的民進黨政府。

國民黨 廢死 朱立倫

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