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蔡壁如二度作證應訊7小時 被問「會累嗎」笑了

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署偵辦京華城案，今約談台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如到案作證，連續偵訊7小時，媒體問是否會累？蔡壁如微笑說「還好，沒事」。記者曾原信／攝影
台北地檢署偵辦京華城案，今約談台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如到案作證，連續偵訊7小時，媒體問是否會累？蔡壁如微笑說「還好，沒事」。記者曾原信／攝影

台北地檢署偵辦京華城案進入尾聲，為釐清民眾黨柯文哲競選總統時政治獻金金流，是否透過募款的QR code等方式進入木可公關公司，今約談台中市政府顧問、民眾黨前立委蔡壁如到案作證，連續訊問7小時後請回，媒體提問今天作證順利嗎，會不會很累啊？蔡壁如微笑說「還好，沒事」。

上周北檢提訊民眾黨主席柯文哲等5名在押被告，包含柯文哲、前台北副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、前台北市長辦公室主任李文宗等，釐清京華城案及政治獻金案。

今天檢方再度約談蔡壁如到案作證，一口氣問訊了7小時，直到下午4時許離開偵查庭，離開北檢。媒體問她作證順利嗎，會不會很累？她輕鬆微笑回答「還好，沒事」，是否與QR code金流相關？她則沒有說明。

民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉日前指柯文哲參選總統時募款的QR code，疑進入木可帳戶，對此，蔡壁如表示朱蕙蓉是否被檢察官詐騙，誠心勸朱蕙蓉不要再說了。北檢對此沒有回應，蔡壁如今早也對媒體說「我沒有要回應這件事」。

京華城 柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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