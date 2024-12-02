雙城論壇陸方名單送陸委會？ 蔣萬安：持續溝通
台北市長蔣萬安今天赴北市議會總質詢，國民黨北市議員張斯綱詢問，12月中旬的雙城論壇，北市府是否有送出陸方人員名單？蔣萬安表示，目前持續溝通。觀傳局長王秋冬也回，彼此雙方有默契一起公布。
陸委會日前召開記者會表示，尚未收到北市府提出雙城論壇申請案、出席人員名單等。張斯綱今天也追問蔣萬安，目前雙城論壇工作期程進度，以及大陸方的層級，是市長、副市長還是常委，而名單是否已送到陸委會。
張斯綱也說，因為陸委會回應送審名單的時間要2個禮拜，距離17日的時間已非常緊迫。
蔣萬安表示，現在最後溝通協調，一切確定後，會正式和外界報告。
觀傳局長王秋冬回應，目前都在溝通中，雙方之間也有默契，會同時公布人員名單。
張斯綱也追問，是否陸方人員名單還沒有送？王秋冬回，還在努力當中，但是應該會來得及。
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