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就職立委被韓國瑜問「要酒測了嗎」 王義川這樣回應

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
在蔡彩貞大法官監誓下，王義川正式宣誓就職第11屆立法委員，民進黨團總召柯建銘、副幹事長李坤城、立委陳瑩出席觀禮和院長韓國瑜合影。記者邱德祥／攝影
在蔡彩貞大法官監誓下，王義川正式宣誓就職第11屆立法委員，民進黨團總召柯建銘、副幹事長李坤城、立委陳瑩出席觀禮和院長韓國瑜合影。記者邱德祥／攝影

民進黨前立委洪申翰接任勞動部長，民進黨政策會執行長王義川遞補民進黨不分區立委，今日下午宣誓就職。立法院長韓國瑜等人到現場見證就職，結束後合影，韓國瑜轉頭問王義川，「要開始酒測了嗎？」引發現場哄堂大笑；王義川則禮貌性握手寒暄，未有多回應。

2024總統大選期間，名列國民黨不分區立委第一名的韓國瑜曾評論王義川，每天完全在耍寶，「表現極其的low」；王義川則隔空反嗆，若進立法院「要去幫韓國瑜酒測」，兩人今日再立法院相見，互動引發關注。

王義川今日下午2時就在立法院會客室準備就職，民進黨團總召柯建銘、副幹事長李坤城、民進黨立委陳瑩也到場出席觀禮並獻花。陳瑩受表示，「大家都很興奮，連辦公室助理都吵著說要假裝幫我拍照，其實是來看王義川的」。

王義川在大法官蔡彩貞的監誓下，正式宣誓就職第11屆立法委員，就在王義川宣誓完畢並與韓國瑜、柯建銘等人拍完大合照後，韓國瑜對王義川說「開始酒測嗎？」引發現場哄堂大笑，王義川則是微笑沒有答覆。

民進黨 王義川 韓國瑜

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