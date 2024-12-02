國發基金調查委員會初登場 綠盼王義川加入受阻

國發基金調查委員會剛成立，就出現不少混亂！立法院2日就國發基金不當投資暨管理失職調查委員會相關事項，召開第一次會議，因民進黨想把總召柯建銘換成新就任的王義川，且認為不該討論委員會運作要點，以程序發言杯葛。但國民黨立委吳宗憲表示，要等召委選完才能變更名單。

選召委前不該排案

立法院國發基金不當投資暨管理失職調查委員會2日舉行第1次全體委員會議。調查委員會中，國民黨團有立委林思銘、吳宗憲、徐欣瑩、陳超明、游顥、楊瓊瓔與葉元之，民進黨團則有柯建銘、吳思瑤、蔡易餘、鍾佳濱、莊瑞雄與沈伯洋，民眾黨團則由總召黃國昌加入。

不過在選舉委員會召委前，民進黨立委鍾佳濱表示，過去第一次開會只有選召委，從來沒有討論其他案件，因為要等到新的召委選出後，才能決定下次會議要討論的案件。但現場議事人員陳超明表示，院會已經決議要處理運作要點，陳超明還說，希望停止討論、盡快投票。

民進黨要王義川加入

吳思瑤則說，民進黨之前已經反映過要換委員會成員，要把總召柯建銘換成新就任的王義川，但必須要等到2日下午2點15分王義川就任後，如今王義川已經就任，按照《立法院職權行使法》第46條之1規定，可以更換成員。但吳宗憲表示，院會當初已經決定名單，需要選完召委才能變更名單。

朝野立委在選舉召委前，就更換委員名單與討論事項爭論不休，民進黨團主張可以視情況更換人選，但國民黨團認為院會已經確定名單、不能再改，在各方沒有共識下，臨時主席吳宗憲宣布休息，但在休息時間各方也在互相跳針、重複論述。開會後，吳宗憲決議由立法院法制局討論20分鐘，釐清法律爭議，雙方持續僵持不下。

法制局最後表示，以院會決議與立法院關係文書為主，但引發民進黨立委不滿，鍾佳濱主張，若要依照關係文書，投票時間到3點，但至今會議尚未開始就已經3點半，不應該啟動投票程序，藍綠再度陷入無限紛爭循環。

但最終在吳宗憲裁定下，還是啟動召委投票，民進黨所有立委離席抗議。

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