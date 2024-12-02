藍質疑大法官提名高度爭議 綠委憂記名投票損中立性

立法院全院委員會今天舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會。國民黨立委翁曉玲質疑，這次司法院人事案提名高度爭議性，政治立場鮮明，實務界不足；民進黨立委蔡易餘指出，同意權行使從「不記名」改「記名」之後，對大法官的中立性有所減損。

總統賴清德8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選。

立法院朝野黨團11月14日協商司法院人事同意權案相關審查時程，各黨團達成共識，包括12月2日舉行人事同意權案的公聽會等，也決定審查完畢後，於12月24日行使同意權案記名投票表決。

立法院全院委員會今天舉行「行使司法院院長、副院長及大法官同意權案」公聽會，由立法院長韓國瑜主持，多位專家學者受邀出席發表看法，各黨團也推派立委與會發言。

民眾黨立委吳春城指出，大法官應超然、獨立，「為明日而生，不是為今日而爭」，這也關係著司法能不能被人民信任，很重要的考量。

國民黨立委吳宗憲表示，會對大法官被提名人做實質審查，絕對不會包裹式或仇恨式的同意或不同意，黨團或任何人也沒有下指導棋說必須達到什麼樣的結果。

他質疑，現在大法官人選，社會有很多批評和爭議，大法官提名不應過度與政治有關，變成特定政黨的護航者，審查司法院人事同意權案會重視實務理論和政治的平衡。

國民黨立委翁曉玲也質疑，這次司法院人事案提名高度爭議性，政治立場鮮明，實務界不足，令人擔心變成大法官治國；審查大法官人事案，聽其言而觀其行，絕不能草率通過，秉持嚴格把關原則，寧缺勿濫。

民進黨立委蔡易餘指出，同意權行使從「不記名」改「記名」之後，對於大法官的中立性是有減損的，擔心一旦政黨行使一致性要求時，被提名人尋求個別立委支持的難度高，未來也會被先入為主貼標籤，身上被貼上政黨。

民進黨立委鍾佳濱也表示，人事同意權行使是採取「記名」或「不記名」，具有影響性， 審查的目的要先想清楚。