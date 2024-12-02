新莊分局小隊長涉貪被查 新北檢駁斥：和內部霸凌無關

新北市新莊警分局偵查隊施姓小隊長上周因涉貪遭檢廉複訊後5萬元交保。他向議員陳情，認為已向督察系統反映偵查隊長徐子胤職場霸凌，不料反被偵辦涉貪。新北地檢署稍早駁斥，表示施姓被告涉貪一案，係經檢廉多方蒐證，評估案情成熟後發動搜索、約談，偵辦及執行計畫及時程均依法處理，與霸凌毫無關聯。

施小隊長指控，徐子胤未經溝通就拔掉自己機動小隊長職務，並調走小隊員。去年11月20日，自己確診血癌，因此請病假到今年3月，返隊打長病假單，結果又被徐子胤刁難。今年6月，他發現徐子胤擅自授意將自己座位交由其他同仁使用，私人物品被清空卻未告知，9月間另有刑事局共辦案件敘獎等種種霸凌不公事件。

對此，新莊警分局表示，裁撤機動小隊及人事調整係因人力不足，施員涉貪案為新北檢今年1月立案指揮廉政署調查，分局並未參與。另施員自去年10月起請病假，申請自今年4月19日迄明年1月1日休長期病假，病假自起始日前20日便已批准，並無霸凌情事。