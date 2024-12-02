遭疑放貸畜產會有藏鏡人 農業金庫：誤解

媒體報導，在野黨質疑全國農業金庫放貸畜產會購買進口豬肉與雞蛋案的關鍵會議，幕後有藏鏡人。農業金庫今天表示，內容屬誤解，是具常務董事身分的代理主席，可表決，皆合法。

鏡週刊近日報導「農業金庫放貸關鍵會議曝光 在野黨緊追1幕後藏鏡人」，農業金庫發布新聞回應，指相關內容「顯屬誤解」。

農業金庫指出，共計5席常務董事，會議4席出席、1席請假；依公司法及相關規定，其中2席迴避不計入表決權數，最後剩餘2席同意通過議案，且參照經濟部相關函示，符合決議門檻，效力合法有效。

針對報導陳述，關於「其餘2位」出席常務董事同意，引發在野黨質疑，認為其中1名已擔任代理主席，在場能投票的剩下1名，提問另1名投下同意票的神祕人士是誰。農業金庫說，迴避者包含董事長，所以指派1常務董事為代理主席，因具常務董事身分，所以可行使表決權。

農業金庫重申，中央畜產會貸款案都依相關規定及一般徵授信原則辦理，畜產會是為了購買進口豬肉與雞蛋產銷調節週轉資金使用，往來期間正常且已全數清償。