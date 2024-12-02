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【重磅快評】民進黨只會蹭棒球 不把陳其邁當一回事？

聯合報／ 主筆室
財政收支劃分法修正草案送出立院財政委員會，周五將結束冷凍期，高雄市長陳其邁（前排中）日前北上替高雄發聲，表示財劃法該修，但應該好好修。記者季相儒／攝影
財政收支劃分法修正草案送出立院財政委員會，周五將結束冷凍期，高雄市長陳其邁（前排中）日前北上替高雄發聲，表示財劃法該修，但應該好好修。記者季相儒／攝影

財政收支劃分法修正草案送出立院財政委員會，周五將結束冷凍期；民進黨今天再「挾棒球以令藍白」，指藍白版本通過將衝擊體育推廣、國際發展，一如日前綠委與主計長唱雙簧，指藍版財劃法若通過，國光獎金會砍半；民進黨看似憂心忡忡，但其實最擔心的人莫過於高雄市長陳其邁，只是沒人把陳的擔心當一回事。

民進黨發言人吳崢及立委李坤城、郭昱晴今天舉行「藍白惡修財劃法，犧牲體育掏空台灣」記者會，指藍白修正財劃法要中央釋出6612億元，籲在野審慎處理；李坤城並指國家補助運動受影響近41億，推展全民運動、基層運動、整建運動設施等許多事項都將卡關，整建運動設施更有13億，包括改善桃園、新北、台中棒球場、亞太運動中心等預算。

三人的論調其實和日前綠委郭國文與主計長陳淑姿的對話有異曲同工之妙。綠委郭國文說，國民黨財劃法版本如通過可能導致許多經費大減，這次台灣奪下世界12強棒球賽冠軍，如果未來因中央經費大減，發給選手的國光獎金是不是砍半？主計長陳淑姿附和表示國光獎金確實會減半，會從700萬元減少到350萬元。

兩人說得煞有介事，但馬上被藍委打臉。指國光獎金發放是依據「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」及「國光體育獎章及獎助學金頒給基準表」，每年由教育部依法編列預算、依規定發放，若有不足則以第二預備金支應，豈是主計長一句話要增加就增加，想減少就減少，沒有法制觀念，莫此為甚。國民黨並保證，國光獎金只會多不會少。 

棒球拿到世界冠軍，民進黨什麼都要蹭，擋不住20多年未修的財劃法修法，就拿國光獎金減半來要脅藍白；大法官人事同意權受阻，賴清德的律師竟以「台灣隊」來比喻總統賴清德的提名人選，指「他們的身手都是一等一，能兼顧各個守備位置，斗膽請大院能夠謹慎思考讓他們通過，不要讓能打能守的『台灣隊』就止步在立院」；但這些大法官提名人選到底要打什麼？守什麼？難道是反廢死及國會改革的民意？民進黨蹭過頭，不嫌煩？

其實，民進黨內並非只有郭國文、李坤城、郭昱晴及吳崢等人的一種聲音，另一種聲音以高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米等人最具代表性。陳其邁認為財劃法該修並關心藍白版本，還為台南抱屈，因為台南分得比彰化少；他還說，高雄統籌款雖提高，但中央又要市府負擔比例提高，他希望改天能和過去的「韓市長」、現在的韓院長溝通。周春米更直白，表示看到國民黨版本試算後有510億元的分配款，她也很高興，不需三天兩頭跑台北爭取補助。 

陳其邁的關照面不限高雄一地，更擔心分配公式對高雄不公平，所以才說要和「韓市長」、韓院長溝通。但陳市長可能搞錯了，找韓國瑜並非捷徑，無論藍白版本，中央地方比例都勢必調整，過去地方中央25、75比例不可能萬年不變，行政院、民進黨不提版本，反要綠營諸侯找立法院長溝通，豈非怪事？ 

行政院以不變應萬變面對修法，新北市因修法可能受惠最多，若依國民黨版本可以增加708億元，但侯友宜卻心態開放，還能喊話財政部趕快提出財劃法行政院版本，讓立法院好好充分討論，證明不蹭棒球，還是能把道理講清楚。

民進黨 立法院 藍白 財劃法

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